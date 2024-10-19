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Каждый ледник имеет уникальный состав органического вещества

1:56
Наука

Тающие ледники не только высвобождают воду, но и органические вещества, которые накапливались в них на протяжении тысячелетий. Когда эти вещества попадают в ручьи и реки, они становятся пищей для микробов, которые перерабатывают их и выделяют углекислый газ в атмосферу. Это явление может оказывать дополнительное воздействие на изменение климата.

Каждый ледник имеет уникальный состав органического вещества
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

Хотя органическое вещество, которое выделяют ледники, является важной частью углеродного цикла, оно до сих пор недостаточно изучено. Команда учёных под руководством Холта решила восполнить этот пробел. Используя передовые технологии масс-спектрометрии, они исследовали состав органического вещества, растворённого в талой воде 136 рек, находящихся на шести континентах.

Особое внимание уделялось молекулам размером менее 0,7 микрометра.

Результаты исследования выявили огромное количество органических молекул — более 35 000 различных химических формул. Каждая из этих молекул распадается по-разному, и не существует двух ледников с одинаковым набором органических веществ.

Кроме того, учёные заметили, что деятельность человека, например, промышленное загрязнение, влияет на состав органических веществ в ледниках. Так, ледники Аляски и Непала содержат следы сжигания ископаемого топлива, в то время как ледники в отдалённых районах, например, Гренландии и Новой Зеландии, несут в себе органику, созданную микробами, живущими в самой экосистеме ледника.

Таяние ледников усиливается по всему миру, увеличивая выбросы парниковых газов. Однако учёные подчёркивают, что влияние разных ледников на климат и экосистемы уникально, и его следует рассматривать индивидуально.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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