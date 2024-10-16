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Учёные разработали чип для раннего выявления сердечного приступа

1:41
Наука

Учёные из Университета Джона Хопкинса в США создали электронный тест, который способен определить наличие сердечного приступа всего за несколько минут на основе анализа крови. Результаты данного исследования были опубликованы в научном журнале Advanced Science (AdvSci). Об этом сообщает Газета.Ru.

Учёные разработали чип для раннего выявления сердечного приступа
Фото: pxhere

Обычно людям, у которых есть подозрение на сердечный приступ, назначаются несколько тестов для подтверждения диагноза. Процесс обычно начинается с электрокардиограммы, которая измеряет электрическую активность сердца и занимает около пяти минут. Затем берутся анализы крови для выявления маркеров, указывающих на сердечный приступ, однако лабораторные исследования могут длиться не менее часа и часто требуют повторного проведения.

Изобретение основано на микрочипе с наноструктурированной поверхностью, на которую наносят образец крови. Эта «метаповерхность» усиливает электрические и магнитные сигналы при анализе методом Рамановской спектроскопии, позволяя визуализировать биомаркеры сердечного приступа всего за несколько секунд, даже в крайне низких концентрациях.

По словам исследовательской группы, предложенный ими метод обеспечивает результаты всего за пять-семь минут и демонстрирует более высокую точность по сравнению с существующими подходами. Тест может быть использован как в домашних условиях, так и сотрудниками служб экстренной помощи.

Учёные полагают, что разработанный метод можно адаптировать для раннего обнаружения рака и инфекционных заболеваний.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце. Нарушение поступления крови к сердцу может привести к серьёзному повреждению или гибели сердечной мышцы. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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