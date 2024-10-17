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В России нашли способ ускорить поиск научных публикаций с помощью ИИ

1:07
Наука

Исследователи из НИЦ "Курчатовский институт" и МФТИ разработали систему семантического поиска научных публикаций, используя нейросетевые модели и данные о внешнем цитировании.

В России нашли способ ускорить поиск научных публикаций с помощью ИИ
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Современные методы поиска научных статей, такие как Google Scholar и Scopus, ранжируют результаты на основе ключевых слов и цитирований. Однако новая система, основанная на нейросетевой модели BERT, идет дальше, анализируя краткие описания результатов научных работ, которые упоминаются в цитируемых публикациях. Векторные представления этих описаний помогают более точно определять релевантные статьи.

Система позволяет находить статьи, которые не полностью совпадают с ключевыми словами запроса, но соответствуют теме. В дополнение к разработке системы, ученые создали веб-интерфейс на основе Python и библиотек Flask и React для удобного поиска.

Тестирование показало, что новая технология значительно ускоряет процесс поиска и улучшает качество подбора материалов.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Нау́чная литерату́ра — литература, совокупность письменных трудов, которые созданы в результате исследований, теоретических обобщений, сделанных в рамках научного метода.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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