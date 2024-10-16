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Сибирские вузы презентовались сразу в 4 странах Африки

3:30
Наука

На прошлой неделе сразу на 6 площадках, связанных видеомостом, состоялся Международный молодежный форум "Хочу узнать мир", главной задачей которого было продвижение российского образования в Африке.

Сибирские вузы презентовались сразу в 4 странах Африки
Фото: Пресс-служба Центра народной дипломатии

Более 100 участников в Новосибирске, Челябинске, Дакаре (Сенегал), Бамако (Мали), Ниамей (Нигер) и Уагадугу (Буркина-Фасо) собрал молодёжный форум, инициированный Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом и Центром народной дипломатии.

По мнению представителей африканских вузов, Форум заложил хорошую основу для развития сотрудничества между странами в сфере высшего образования. Усман Драме, президент университета Ахмеда Бабы в Мали, подчеркнул, что российская система образования — это надежная система, которая сделала Россию одной из крупнейших экономических держав в мире, несмотря на введенные против нее санкции. "Исходя из этого, мы должны черпать вдохновение в этой системе, перенять её без ущерба нашему суверенитету", — уверен Усман Драме.

В ходе работы Форума перед африканскими студентами и абитуриентами выступили выпускники советских вузов, которым российское образование помогло успешно реализоваться в их родных странах. Например, Али Конате учился на инженера в Санкт-Петербурге, это позволило ему основать в родном Сенегале собственное предприятие. Кстати, он также рассказал о своём визите в Россию спустя 30 лет и о том, как был поражён тем, насколько красивее и лучше здесь стало.

Еще олин сенегалец, Иба Диане, тоже учился в Санкт-Петербурге, но по биохимической специальности, отметил очень высокое качество обучения. И самое главное: "Наши связи начались не вчера, а больше 300 лет назад, когда прадед Пушкина приехал в Россию", — аргументировал он выбор в пользу российского образования.

Впрочем, возможности российского образования интересуют не только школькоников, но и их преподавателей. Директор одной из дакарских школ, Муса Диоп, к примеру, заинтересован защитой докторской в России.

Помимо знакомства с историями успеха, формат Форума предполагал локальную работу студентов в группах на своих площадках, где им было предложено определить то, каким они хотели бы видеть современного африканского выпускника российского вуза. Слушатели курсов партнёрского Русского дома в Буркина-Фасо отдали приоритет владению современными технологиями, а также изучению солнечной энергии и агротехнологий. А в Нигере студенты ждут старта в Русском доме Центра народной дипломатии курсов русского языка и подфака по инженерному и био-медицинскому направлениям. Российские вузы они рассматривают с точки зрения углубления своих знаний и как повод определится с выбором направлений дальнейшей деятельности.

С целью помочь в последнем, в заключительной части Форума были проведены презентации нескольких университетов, входящих в Консорциум российских вузов для работы со странами Африки, а затем их представители ответили на вопросы африканских абитуриентов. Также на вопросы о стипендиях и квотах на обучение в России отвечал консул посольства России в Мали Дмитрий Власов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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