Археологи Ирака обнаружили древние артефакты Вавилона

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Государственный совет по древностям и культурному наследию Ирака (SBAH) объявил об открытии 478 артефактов в исторической провинции Вавилон.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Раскопки проходили под руководством археолога Кухтана Аббаса Хассана Абуда в мухафазе Бабиль.

Миссия выявила два слоя археологических находок. Первый слой относится к сасанидскому периоду, но сильно поврежден временем и человеческой деятельностью. Второй слой, датируемый древневавилонским периодом, сохранился лучше и представляет особый интерес для археологов. В секторе B были найдены жилые блоки с различными помещениями, что дает представление о повседневной жизни древней Месопотамии.

Среди найденных артефактов — керамические кувшины, клинописные тексты и цилиндрические печати. SBAH продолжает работу над завершением раскопок и документированием всех находок.

Уточнения

Вавило́н (шум. Ka-Digir-Ra, аккад. Bābilim «врата богов»; др.-греч. Βαβυλών) — древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского царства.



Артефакт (неологизм, от лат. ars — искусство + лат. factus — сделанный, то есть «сделанный по законам искусства») — продукт творческой деятельности человека.

