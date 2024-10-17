Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политическое затмение: в США рассказали о намерении Байдена затмить Харрис на международной арене
Автомобильная безопасность: жизненно важные вещи, которые должны быть с вами
Сидераты после лета: как правильно с ними обращаться осенью
Смерти продолжатся: США не собираются приостанавливать поставки в Израиль на фоне ситуации в Газе
Пенка для умывания лица: ключ к эффективному очищению и увлажнению в одном флаконе
Тяга в БРИКС: кандидат в президенты Уругвая заявил о готовности обсуждения вхождения страны в организацию
Немецкую авиакомпанию оштрафовали на $4 млн за антисемитизм
Историческая дискуссия: Макрона обвинили в незнании истории после слов об Израиле
Туктамышева не одобрила нецензурную речь Лутфуллина, попавшую в прямой эфир

Археологи Ирака обнаружили древние артефакты Вавилона

1:01
Наука

Государственный совет по древностям и культурному наследию Ирака (SBAH) объявил об открытии 478 артефактов в исторической провинции Вавилон.

Археологи Ирака обнаружили древние артефакты Вавилона
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Раскопки проходили под руководством археолога Кухтана Аббаса Хассана Абуда в мухафазе Бабиль.

Миссия выявила два слоя археологических находок. Первый слой относится к сасанидскому периоду, но сильно поврежден временем и человеческой деятельностью. Второй слой, датируемый древневавилонским периодом, сохранился лучше и представляет особый интерес для археологов. В секторе B были найдены жилые блоки с различными помещениями, что дает представление о повседневной жизни древней Месопотамии.

Среди найденных артефактов — керамические кувшины, клинописные тексты и цилиндрические печати. SBAH продолжает работу над завершением раскопок и документированием всех находок.

Уточнения

Вавило́н (шум. Ka-Digir-Ra, аккад. Bābilim «врата богов»; др.-греч. Βαβυλών) — древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского царства.

Артефакт (неологизм, от лат. ars — искусство + лат. factus — сделанный, то есть «сделанный по законам искусства») — продукт творческой деятельности человека.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Кошки
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец
Кошки
О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Последние материалы
Зеленое пристанище: основатель Greenpeace* просит политического убежища у Макрона
Опасное патрулирование: Канада направила фрегат для мониторинга вод рядом с КНДР
Инцидент на границе: в турецкой провинции, граничащей с Сирией, найдены упавшие снаряды
США одобрили поставку Нидерландам радиооборудования на $1,42 млрд
Что делать, если на деревьях появились лишайники: советы для садоводов
В России могут измениться правила оплаты электроэнергии для заводов
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
Настя Ивлеева пофлиртовала с американским актёром Джаредом Лето
Комфорт в пути: как выбрать идеальное авто для летнего путешествия
Уникальная окаменелость дала новую информацию о предках динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.