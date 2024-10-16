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Обнаружена старейшая церковь Армении

2:00
Наука

Археологи из совместного армяно-германского исследовательского проекта с 2018 года занимаются исследованием эллинистического мегаполиса Арташат на Араратской равнине. Здесь найдена самая древняя христианская церковь, информирует немецкий портал archeologie-online.de.

Обнаружена старейшая церковь Армении
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khor_Virap_Monastery.jpg by Tamara Areshian

"Здание IV века является старейшей задокументированной церковью в стране — сенсационным свидетельством раннего христианства в Армении", — подчеркивает профессор Ахим Лихтенбергер (Achim Lichtenberger) из Мюнстерского университета.

Армения — первое христианское государство в мире. Григорий Просветитель обратил в христианство царя Армении Трдата III в 301 году по Рождеству Христову. Неподалеку от обнаруженных руин находится древний монастырь Хор Вирап.

"До сих пор восьмиугольные церкви здесь не были известны, но мы хорошо знаем их по восточному Средиземноморью, где они появились с IV века", — добавляет профессор Мкртич Зардарян из Академии наук Армении.

Типологически находка соответствует раннехристианским мемориальным постройкам. В крестообразных пристройках исследователи обнаружили остатки деревянных платформ, которые с помощью радиоуглеродного метода можно датировать серединой IV века.

Восьмиугольное здание имеет диаметр около 30 метров. Цементный пол покрыт терракотовой плиткой. Щедро украшенная мрамором церковь свидетельствуют о том, материал доставляли из Средиземноморья.

Раскопки продолжаются и есть надежда найти новые свидетельства, в том числе узнать, кому была посвящена эта церковь.

Проект раскопок по археологии поселений финансируется Немецким исследовательским фондом и Национальной академией наук Республики Армения.

фото: Tamara Areshian 

 

Уточнения

Арташа́т (от грабар Արտաշատ), Арта́ксата (лат. Artaxata, др.-греч. Ἀρτάξατα) — город в Армении, административный центр Араратской области. Четвёртая столица Великой Армении. Находится в 28—30 км к юго-востоку от Еревана, примыкая к границе с Турцией.

Хор Вира́п (арм. Խոր Վիրապ — глубокая темница) — древний армянский монастырь, находящийся близ государственной границы Армении, возле города Арташат. 

Святой Григорий Просветитель (арм. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Сурб Григор Лусаворич, также Գրիգոր Պարթև Григор Партев; греч. Γρηγόριος Φωστήρ Григо́риос Фости́р или Φωτιστής Фотисти́с; ок. 252—326) — просветитель Армении и первый католикос всех армян.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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