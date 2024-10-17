Уникальная окаменелость дала новую информацию о предках динозавров

Палеонтолог Родриго Темп Мюллер из Федерального университета Санта-Мария, сотрудничая с коллегами из Бразилии, подтвердил одну из самых древних находок динозавроморфа в Южной Америке.
Окаменелость была обнаружена еще в 2015 году недалеко от города Параисо-ду-Сул, но только недавно ученые начали ее исследование.
Датирование показало, что находка относится к периоду среднего-верхнего триаса, примерно 237 миллионов лет назад. Окаменелость принадлежит представителю группы Silesauridae, родственников динозавров, и представляет собой новый вид, который Мюллер назвал Gondwanax paraisensis. Этот вид имел уникальные физические характеристики, включая зачаточный четвертый вертел бедренной кости и три крестцовых позвонка, что указывает на разнообразие его способов передвижения.
Находка важна не только своей древностью, но и возможностью пролить свет на эволюцию архозавров и их взаимодействие с другими существами триасового периода.
Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.
Фосси́лии (лат. fossilis — ископаемый, окаменелость в палеонтологии) — ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.
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