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Уникальная окаменелость дала новую информацию о предках динозавров

1:06
Наука

Палеонтолог Родриго Темп Мюллер из Федерального университета Санта-Мария, сотрудничая с коллегами из Бразилии, подтвердил одну из самых древних находок динозавроморфа в Южной Америке.

Уникальная окаменелость дала новую информацию о предках динозавров
Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, CC BY-SA 4.0

Окаменелость была обнаружена еще в 2015 году недалеко от города Параисо-ду-Сул, но только недавно ученые начали ее исследование.

Датирование показало, что находка относится к периоду среднего-верхнего триаса, примерно 237 миллионов лет назад. Окаменелость принадлежит представителю группы Silesauridae, родственников динозавров, и представляет собой новый вид, который Мюллер назвал Gondwanax paraisensis. Этот вид имел уникальные физические характеристики, включая зачаточный четвертый вертел бедренной кости и три крестцовых позвонка, что указывает на разнообразие его способов передвижения.

Находка важна не только своей древностью, но и возможностью пролить свет на эволюцию архозавров и их взаимодействие с другими существами триасового периода.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Фосси́лии (лат. fossilis — ископаемый, окаменелость в палеонтологии) — ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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