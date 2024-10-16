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В США раскрылся секрет стойкости летучих мышей к коронавирусу

1:02
Наука

Группа учёных из Института Уайтхеда и Массачусетского технологического института (США) провела исследование, объясняющее способность летучих мышей противостоять вирусу SARS-CoV-2 без серьёзных воспалительных реакций.

В США раскрылся секрет стойкости летучих мышей к коронавирусу
Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, CC BY 2.0

В ходе экспериментов ученые выяснили, что фибробласты (клетки соединительной ткани) летучих мышей, в отличие от человеческих, не производят инфекционные вирусные частицы, несмотря на репликацию вирусной РНК. Это означает, что организм летучих мышей способен нейтрализовать вирусы, такие как SARS-CoV-2 и Эбола, без повреждения тканей.

Ключевым фактором является наличие у летучих мышей активных антивирусных генов до заражения, что позволяет их организму быстро запускать иммунный ответ и подавлять вирусы.

Однако эта уникальная система защиты не является универсальной — некоторые вирусы, такие как вирус Зика, всё же могут поражать клетки летучих мышей.

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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