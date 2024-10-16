Археологи раскрыли тайны католических миссий в горах Крыма

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Крыма и Севастополя обнаружили неопровержимые свидетельства присутствия католического духовенства в горных районах юго-западного Крыма во второй половине XIII века.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Исследование под руководством Юрия Могаричева, заведующего кафедрой Крымского института постдипломного педагогического образования, выявило, что латинские священники и монахи пытались обосноваться в этих регионах. Это было время зарождения княжества Феодоро, традиционного оплота православия, но в тот период Крым подчинялся Золотой Орде, и черноморское побережье осваивали венецианцы и генуэзцы, что способствовало проникновению католической церкви, сообщает ТАСС.

Могаричев совместно с Павлом Кузенковым из Севастопольского госуниверситета изучили документы, которые ранее не рассматривались в контексте миссионерской деятельности католиков в горном Крыму. Они представили результаты на международной конференции, ссылаясь на письмо францисканского священника о крещении жены хана Ногая в Чуфут-Кале и строительстве там церкви. Также было расшифровано упоминание католических монахов на высеченной надписи из Мангуп-Кале.

Уточнения

Католици́зм (или католи́чество, лат. catholicismus, греч. καθολικός, от κατά — «сообразно» и ολος — «целый») — христианская конфессия, признающая власть папы римского и епископов, особенно в установлении доктрины, её передаче и организации богослужений и таинств.



Гора́ (мн. ч. — го́ры) — форма рельефа, изолированное резкое поднятие местности с выраженными склонами и подножием или вершина в горной стране.

