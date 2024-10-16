Искусственный интеллект на орбите: Россия внедряет новые технологии

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Российская компания Sitronics Space, входящая в Sitronics Group, активно изучает возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) на борту спутников.

Фото: NASA is licensed under Public Domain

Как сообщил директор департамента продуктов и сервисов Юрий Ильин, инженеры компании разрабатывают модели ИИ, которые смогут автоматически отсеивать некачественные снимки и обнаруживать наземные объекты. Это позволит ускорить предоставление точных данных конечным пользователям.

Также Ильин отметил, что на рынке космических технологий набирают популярность большие языковые модели (LLM), которые позволят пользователям получать ответы на запросы без необходимости самостоятельно обрабатывать большие объёмы данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В будущем благодаря этим технологиям, пользователь сможет, например, запросить координаты экологических катастроф, таких как разлив нефтепродуктов, без сложных манипуляций с изображениями, сообщает ТАСС.

Ильин подчеркнул, что развитие ИИ и увеличение числа космических аппаратов, включая частные компании, значительно укрепят позиции России на рынке данных ДЗЗ, что позитивно отразится на отечественной экономике.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

