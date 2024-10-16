Россия готова к кибератакам будущего: испытана постквантовая технология

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые впервые протестировали в реальных условиях технологию постквантового шифрования для защиты данных от будущих кибератак с использованием квантовых компьютеров.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Разработанный программный продукт защищает важную информацию от взлома, который станет возможным, когда квантовые вычислители достигнут достаточной мощности.

Технология была испытана на канале между Москвой и Новосибирском, где передавались большие объемы данных через традиционные и новые криптографические туннели. Результаты подтвердили эффективность предложенных решений. Эксперты отмечают, что постквантовая криптография — важный элемент стандартов связи 6G, обеспечивающий высокий уровень защиты в будущем, сообщают Известия.

Некоторые страны, включая США, уже внедрили постквантовые стандарты в свои стратегии национальной кибербезопасности. В России разрабатываются новые государственные стандарты, что откроет путь для массового применения таких технологий.

Уточнения

Кибервойна (англ. cyberwarfare) — противоборство (война) и противостояние в кибернетическом пространстве (киберпространстве), в том числе компьютерное противостояние в Интернете, одна из разновидностей информационной войны.



Шифрова́ние — обратимое преобразование информации в целях сокрытия от неавторизованных лиц с предоставлением в это же время авторизованным пользователям доступа к ней.

