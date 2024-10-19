Рекордные показатели озона: NASA фиксирует восстановление защитного слоя Земли

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

В марте 2024 года учёные из Центра космических полетов НАСА зафиксировали рекордное содержание озона в атмосфере Земли, что стало значимым шагом в восстановлении озонового слоя планеты. По данным, опубликованным в Geophysical Research Letters, средний уровень озона достиг 477 единиц Добсона (е.Д.), превысив предыдущий рекорд 45-летней давности на 6 е.Д. и на 60 е.Д. больше, чем среднее значение с 1979 по 2023 годы.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Озоновый слой выполняет ключевую роль в защите Земли от вредного ультрафиолетового излучения. Его разрушение могло бы привести к серьёзным последствиям, включая замедление роста растений, нарушение морских пищевых цепей и повышение заболеваемости раком кожи.

Несмотря на позитивные данные о восстановлении озонового слоя, учёные предупреждают, что некоторые факторы продолжают негативно воздействовать на стратосферу, включая бытовые холодильники, кондиционеры и аэрозоли. Хотя достигнуты значительные успехи, борьба за защиту озонового слоя продолжается.

Одновременно некоторые зарубежные ученые выражают опасения по поводу будущего Гольфстрима, важного океанического течения. Исследования датских специалистов предполагают его возможное исчезновение в будущем. Однако эта точка зрения разделяется не всеми учёными.

Владимир Дубравин, доктор географических наук РАН, в интервью изданию "Клопс" высказал несогласие с такими прогнозами, отметив малую вероятность этого сценария.

Уточнения

Озо́новый слой — часть стратосферы на высоте от 20 до 40 км (в тропических широтах 25—30 км, в умеренных 20—25, в полярных 15—20) с наибольшим содержанием озона (вещества, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода, O 3 ), образующегося в результате воздействия УФ-излучения Солнца на молекулярный кислород (O 2 ).

