Болезнь Альцгеймера: новые данные раскрыли, почему симптомы проявляются поздно

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) сделали важное открытие о том, как болезнь Альцгеймера разрушает мозг. Согласно их исследованию, опубликованному в Nature Neuroscience, заболевание проходит в два этапа. На ранней стадии повреждаются определенные типы клеток, и этот процесс протекает медленно и без явных симптомов.

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Лишь на поздней стадии появляются серьезные повреждения, которые сопровождаются такими симптомами, как потеря памяти.

Учеными было установлено, что на начальной фазе заболевания особенно уязвимы тормозные нейроны, ингибирующие соматостатин (SST). Эти клетки играют ключевую роль в нейронных цепях, и их потеря может быть одной из причин начала болезни Альцгеймера.

Особенно страдают клетки средней височной извилины, ответственные за память и восприятие. В исследовании также был выявлен ген REELIN, который может повышать уязвимость некоторых нейронов. В то же время астроциты, которые выполняют функцию поддержки нейронов, способны защищать мозг от разрушения.

Основные разрушительные процессы, такие как массовое уничтожение клеток и воспаление, происходят на поздних стадиях болезни. Однако на ранних стадиях болезнь прогрессирует медленно, без заметных симптомов, что затрудняет своевременную диагностику и лечение.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

