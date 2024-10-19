Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, кому достанется многомиллионное состояние погибшего Лиама Пейна
Виктория Боня сообщила о проблемах со здоровьем после похода в горы
Простые правила осенней обработки смородины: защитите кусты от болезней
Балерина Илзе Лиепа порадовалась сносу памятника отцу в Латвии: умные бы гордились
Экономим на страховке: как ОСАГО подешевело для безаварийных водителей
Эндокринолог Петрова перечислила побочные эффекты "Оземпика"
Как приготовить вкуснейший куриный суп с плавленым сыром
Топ-5 суставных упражнений для предотвращения травм
Осветляем постакне: маска для лица с апельсиновой цедрой

Болезнь Альцгеймера: новые данные раскрыли, почему симптомы проявляются поздно

1:29
Наука

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) сделали важное открытие о том, как болезнь Альцгеймера разрушает мозг. Согласно их исследованию, опубликованному в Nature Neuroscience, заболевание проходит в два этапа. На ранней стадии повреждаются определенные типы клеток, и этот процесс протекает медленно и без явных симптомов.

Болезнь Альцгеймера: новые данные раскрыли, почему симптомы проявляются поздно
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media, CC BY-SA 4.0

Лишь на поздней стадии появляются серьезные повреждения, которые сопровождаются такими симптомами, как потеря памяти.

Учеными было установлено, что на начальной фазе заболевания особенно уязвимы тормозные нейроны, ингибирующие соматостатин (SST). Эти клетки играют ключевую роль в нейронных цепях, и их потеря может быть одной из причин начала болезни Альцгеймера.

Особенно страдают клетки средней височной извилины, ответственные за память и восприятие. В исследовании также был выявлен ген REELIN, который может повышать уязвимость некоторых нейронов. В то же время астроциты, которые выполняют функцию поддержки нейронов, способны защищать мозг от разрушения.

Основные разрушительные процессы, такие как массовое уничтожение клеток и воспаление, происходят на поздних стадиях болезни. Однако на ранних стадиях болезнь прогрессирует медленно, без заметных симптомов, что затрудняет своевременную диагностику и лечение.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Наука и техника
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы Аудио 
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Еда и рецепты
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Виктория Боня сообщила о проблемах со здоровьем после похода в горы
Простые правила осенней обработки смородины: защитите кусты от болезней
Балерина Илзе Лиепа порадовалась сносу памятника отцу в Латвии: умные бы гордились
Экономим на страховке: как ОСАГО подешевело для безаварийных водителей
Эндокринолог Петрова перечислила побочные эффекты "Оземпика"
Болезнь Альцгеймера: новые данные раскрыли, почему симптомы проявляются поздно
Как приготовить вкуснейший куриный суп с плавленым сыром
19 октября - день в истории: Фома неверующий, День лицеиста и дорога к гибели Наполеона
Топ-5 суставных упражнений для предотвращения травм
Осветляем постакне: маска для лица с апельсиновой цедрой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.