В Турции найдено религиозное сооружение времён фригийского царства

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Раскопки в центральной Анатолии обнаружили печи и очаги, где во Фригии, возможно, было капище, датируемое VII веком до нашей эры, сообщает издание Hürriyet Daily News.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cibeles_(9162417448).jpg by Juanedc

Юсуф Полат (Yusuf Polat) из турецкого университета Анадолу сказал, что печи и очаги были размещены рядом с фригийским каменным алтарём и, возможно, использовались для приготовления жертвенных животных и выпечки хлеба для религиозных ритуалов.

Четыре чаши также были высечены в каменной платформе на этом месте. Он добавил, что рядом с ними было найдено абстрактное изображение богини-матери Матар, высеченное из камня. Идол и каменные чаши, возможно, использовались в ритуалах изобилия и плодородия, объяснил Полат.

Основанное в VIII веке царство со столицей Гордион охватывало большую часть Малой Азии. Наиболее известным царём был Мидас. В VII в. до н. э. Фригия ослабла под натиском степных кочевников киммерийцев. Страшная фригийская Великая богиня-мать Матар попала в греческую мифологию под именем Кибела, в Риме её культ был введён в 204 году до н. э. в конце 2-й Пунической войны, в период экспансии на Восток. Жрецы Кибелы наносили друг другу кровавые раны, а неофиты оскопляли себя во имя богини.

фото: Juanedc

Уточнения

Фри́гия (греч. Φρυγία, лат. Phrygia, тур. Frigya) — внутренняя историческая область на западе Малой Азии и могущественное царство, являвшееся первой из известных грекам «паназиатских» держав.



Кибе́ла (др.-греч. Κυβέλη, лат. Cybele), в древнегреческой мифологии — богиня, имеющая фригийские корни.

