В Турции найдено религиозное сооружение времён фригийского царства

Раскопки в центральной Анатолии обнаружили печи и очаги, где во Фригии, возможно, было капище, датируемое VII веком до нашей эры, сообщает издание Hürriyet Daily News.
Юсуф Полат (Yusuf Polat) из турецкого университета Анадолу сказал, что печи и очаги были размещены рядом с фригийским каменным алтарём и, возможно, использовались для приготовления жертвенных животных и выпечки хлеба для религиозных ритуалов.
Четыре чаши также были высечены в каменной платформе на этом месте. Он добавил, что рядом с ними было найдено абстрактное изображение богини-матери Матар, высеченное из камня. Идол и каменные чаши, возможно, использовались в ритуалах изобилия и плодородия, объяснил Полат.
Основанное в VIII веке царство со столицей Гордион охватывало большую часть Малой Азии. Наиболее известным царём был Мидас. В VII в. до н. э. Фригия ослабла под натиском степных кочевников киммерийцев. Страшная фригийская Великая богиня-мать Матар попала в греческую мифологию под именем Кибела, в Риме её культ был введён в 204 году до н. э. в конце 2-й Пунической войны, в период экспансии на Восток. Жрецы Кибелы наносили друг другу кровавые раны, а неофиты оскопляли себя во имя богини.
фото: Juanedc
Фри́гия (греч. Φρυγία, лат. Phrygia, тур. Frigya) — внутренняя историческая область на западе Малой Азии и могущественное царство, являвшееся первой из известных грекам «паназиатских» держав.
Кибе́ла (др.-греч. Κυβέλη, лат. Cybele), в древнегреческой мифологии — богиня, имеющая фригийские корни.
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