Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат из помидоров, авокадо и сельдерея — пошаговый рецепт
Секреты восстановления: как выглядеть отлично после вечеринки
Эволюция спорта: как изменился спорт за последние 50 лет
За пределами Солнечной системы обнаружены испарения огненной вулканической луны
Россия готова к кибератакам будущего: испытана постквантовая технология
Как правильно посадить малину оceнью. Нужно успеть до конца октября
Покупки зимней резины в России увеличились на 18%: что популярно на Wildberries
Волонтёр спасла львёнка из бара в Грозном
Диетолог Сюракшина: в массовом отравлении зефиром из супермаркета виновато не переедание десерта

В Турции найдено религиозное сооружение времён фригийского царства

1:31
Наука

Раскопки в центральной Анатолии обнаружили печи и очаги, где во Фригии, возможно,  было капище, датируемое VII веком до нашей эры, сообщает издание Hürriyet Daily News.

В Турции найдено религиозное сооружение времён фригийского царства
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cibeles_(9162417448).jpg by Juanedc

Юсуф Полат (Yusuf Polat) из турецкого университета Анадолу сказал, что печи и очаги были размещены рядом с фригийским каменным алтарём и, возможно, использовались для приготовления жертвенных животных и выпечки хлеба для религиозных ритуалов.

Четыре чаши также были высечены в каменной платформе на этом месте. Он добавил, что рядом с ними было найдено абстрактное изображение богини-матери Матар, высеченное из камня. Идол и каменные чаши, возможно, использовались в ритуалах изобилия и плодородия, объяснил Полат.

Основанное в VIII веке царство со столицей Гордион охватывало большую часть Малой Азии. Наиболее известным царём был Мидас. В VII в. до н. э. Фригия ослабла под натиском степных кочевников киммерийцев. Страшная фригийская Великая богиня-мать Матар попала в греческую мифологию под именем Кибела, в Риме её культ был введён в 204 году до н. э. в конце 2-й Пунической войны, в период экспансии на Восток. Жрецы Кибелы наносили друг другу кровавые раны, а неофиты оскопляли себя во имя богини.

фото: Juanedc 

Уточнения

Фри́гия (греч. Φρυγία, лат. Phrygia, тур. Frigya) — внутренняя историческая область на западе Малой Азии и могущественное царство, являвшееся первой из известных грекам «паназиатских» держав. 

Кибе́ла (др.-греч. Κυβέλη, лат. Cybele), в древнегреческой мифологии — богиня, имеющая фригийские корни.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Военные новости
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР Аудио 
NetEase: Китай предоставил России 80 млрд юаней
Экономика и бизнес
NetEase: Китай предоставил России 80 млрд юаней
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Гвардейский экипаж — гордость русского флота Сергей Лебедев НАТО создаёт новую структуру для помощи Украине. Но почему в курортном Висбадене? Андрей Николаев Учёным, которые работали на стыке разных наук, Нобель не светил Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Учёные нашли способ радикально сократить энергопотребление ИИ
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Ванночка для лица со льдом: преимущества и особенности процедуры
"Газпром" начал распродавать элитную недвижимость
Готовим восхитительное медовое печенье
В Турции найдено религиозное сооружение времён фригийского царства
Спортсмены и их жизнь вне спорта: как спорт влияет на личную жизнь
Убирая огород к зиме, не забудьте заготовить почву для рассады. Важно соблюсти правильные пропорции
Врач Капустянская назвала три лучших продукта, которые облегчают пищеварение
Автор книги Успех напрокат Наталия Березовская раскрыла секреты построения успешного бизнеса краткосрочной аренды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.