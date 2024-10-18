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Ученые раскрывают секрет точности в постройке древнеегипетских пирамид

1:48
Наука

Древнеегипетская архитектура до сих пор вызывает восхищение благодаря своей точности и инженерному мастерству. Одной из самых поразительных особенностей древних сооружений является их практически идеальная ориентация по сторонам света. Этот феномен можно наблюдать не только на пирамидах Гизы, но и на пирамиде Дахшура.

Ученые раскрывают секрет точности в постройке древнеегипетских пирамид
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Однако, как именно древним строителям удалось достичь такой точности без современных инструментов, остается загадкой для ученых.

Археолог и инженер Глен Дэш выдвинул новую гипотезу, опубликованную в Journal of Ancient Egyptian Architecture. Он обратил внимание на любопытную деталь: все три пирамиды имеют небольшое отклонение от идеальной ориентации, слегка повёрнуты против часовой стрелки относительно сторон света.

Дэш предположил, что древние египтяне могли использовать осеннее равноденствие как естественный ориентир.

Осеннее равноденствие, когда день равен ночи, могло служить ключевым моментом для точного определения линии восток-запад. Чтобы проверить свою гипотезу, Дэш провел эксперимент с гномоном — простым вертикальным стержнем, отбрасывающим тень.

Он фиксировал положения тени в течение дня и отметил, что к концу эксперимента можно было с высокой точностью определить направление восток-запад, соединяя ключевые точки на графике тени.

Результаты эксперимента показали, что древние египтяне могли использовать этот простой метод для выравнивания своих пирамид. Хотя гипотеза Дэша требует дополнительных доказательств, она предлагает новое понимание того, как древние строители могли достигать столь удивительной точности.

Уточнения

Еги́петские пирами́ды — древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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