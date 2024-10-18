Разгадана древняя загадка про курицу и яйцо

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

На протяжении тысячелетий загадка о том, что появилось первым — курица или яйцо — оставалась одной из самых обсуждаемых тем. В честь Всемирного дня яйца ученые вновь подняли этот вопрос и, кажется, предложили неожиданное решение.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

По данным Daily Mail, эксперты в области эволюции полагают, что яйца как форма жизни существовали задолго до появления куриц. Простейшие организмы, такие как медузы и черви, откладывали яйца еще 600 миллионов лет назад. Эти древние яйца, однако, сильно отличались от современных: они плавали в океанах в виде молочных облаков, как утверждает зоолог Джулс Ховард.

Однако палеонтолог Эллен Мэтер из Университета Флиндерса добавляет сложности в этот вопрос, если говорить о куриных яйцах. Первая настоящая курица появилась примерно 3500 лет назад в результате одомашнивания диких птиц. И именно эта курица снесла первое куриное яйцо.

Таким образом, ответ зависит от контекста: если говорить о яйцах вообще, они существовали задолго до появления куриц. Но если рассматривать только куриные яйца, то курица появилась первой.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

