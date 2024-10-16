Устойчивость глобального потепления: темпы остаются неизменными с 1970-х годов

Команда математиков и статистиков из Соединенных Штатов и Великобритании провела анализ, результаты которого показали, что скорость глобального увеличения температуры с семидесятых годов XX века остается постоянной.
Исследователи под руководством специалиста по изучению морских температур и климатических изменений из Калифорнийского университета Клоди Больё указывают на продолжение глобального потепления, но выражают сомнения в утверждениях о его ускорении за последние десятилетия. Для подтверждения своих выводов они использовали метод автокорреляции при анализе различных наборов данных, отражающих изменение глобальной температуры.
Согласно результатам исследования, за исключением рекордно высоких температур в 2023 году, никаких значительных изменений в скорости потепления с 1970-х годов не было обнаружено. Это открытие ставит под сомнение распространенное мнение о том, что темпы глобального потепления увеличиваются с каждым десятилетием.
Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность.
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