Ученые нашли тайную гробницу в одном из новых чудес света в Иордании

Археологи из Университета Сент-Эндрюс (USTAN) в Шотландии сделали сенсационное открытие, обнаружив под храмом-мавзолеем Эль-Хазне в древнем городе Петра (Иордания) секретную гробницу. Это открытие было сделано благодаря использованию георадара, который позволил найти неизвестное ранее помещение под одной из самых знаменитых построек древнего мира.

Фото: Arkeonews by Archaeological Park of Pompeii, PDM

Город Петра, бывший столицей Набатейского царства около 2400 лет назад, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в список семи новых чудес света.

В процессе раскопок команда археологов обнаружила останки 12 человек. Особенный интерес вызвала находка скелета, который держал в руках керамический сосуд. Это указывает на возможные ритуальные практики, связанные с погребением.

По мнению доктора Тима Киннэрда, участника исследования, гробница, скорее всего, была построена в начале I века н. э. для правителя Набатейского царства Ареты IV Филопатриса. Он отметил, что многие гробницы в долине Петры использовались повторно на протяжении тысячелетий, что объясняет малое количество найденных останков.

Исследователи надеются, что это открытие позволит не только точнее определить время строительства Эль-Хазне, но и расширить знания о культуре и истории Набатейского царства.

Уточнения

Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.

