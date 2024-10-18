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Ученые нашли тайную гробницу в одном из новых чудес света в Иордании

Наука

Археологи из Университета Сент-Эндрюс (USTAN) в Шотландии сделали сенсационное открытие, обнаружив под храмом-мавзолеем Эль-Хазне в древнем городе Петра (Иордания) секретную гробницу. Это открытие было сделано благодаря использованию георадара, который позволил найти неизвестное ранее помещение под одной из самых знаменитых построек древнего мира.

Ученые нашли тайную гробницу в одном из новых чудес света в Иордании
Фото: Arkeonews by Archaeological Park of Pompeii, PDM

Город Петра, бывший столицей Набатейского царства около 2400 лет назад, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в список семи новых чудес света.

В процессе раскопок команда археологов обнаружила останки 12 человек. Особенный интерес вызвала находка скелета, который держал в руках керамический сосуд. Это указывает на возможные ритуальные практики, связанные с погребением.

По мнению доктора Тима Киннэрда, участника исследования, гробница, скорее всего, была построена в начале I века н. э. для правителя Набатейского царства Ареты IV Филопатриса. Он отметил, что многие гробницы в долине Петры использовались повторно на протяжении тысячелетий, что объясняет малое количество найденных останков.

Исследователи надеются, что это открытие позволит не только точнее определить время строительства Эль-Хазне, но и расширить знания о культуре и истории Набатейского царства.

Уточнения

Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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