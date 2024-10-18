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Ослепляющий свет и исчезновение страха — что рассказал нейробиолог после клинической смерти

1:51
Наука

Американский нейробиолог Кристоф Кох, автор более 350 научных публикаций и книг, стал известен широкой публике благодаря своему околосмертному опыту. После клинической смерти, вызванной коронавирусом, Кох рассказал о переживаниях за гранью жизни и смерти в интервью западным СМИ.

Ослепляющий свет и исчезновение страха — что рассказал нейробиолог после клинической смерти
Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

В беседе он описал видение ослепляющего света и смешанные чувства ужаса и экстаза, которые полностью избавили его от страха смерти.

До недавнего времени ученые считали подобные видения результатом галлюцинаций, но новые данные заставляют усомниться в этом. Кох и его коллеги предполагают, что эти переживания могут быть проявлением некой параллельной реальности.

Реаниматолог Сэм Парния из Медицинской школы Лангоне Нью-Йоркского университета поддерживает эту гипотезу. В рамках крупнейшего исследования в медицинских центрах США и Европы, в котором приняли участие 2000 человек, переживших клиническую смерть, было установлено, что 40% пациентов описывают свои околосмертные переживания схожим образом.

Некоторые даже утверждали, что видели и слышали, что происходило в палате, несмотря на то, что их мозг не должен был функционировать.

Но самым удивительным для ученых стал резкий гормональный всплеск у пациентов. Уровень норадреналина, отвечающего за концентрацию, увеличивался в 60 раз, дофамина — в 40 раз, а серотонина — в 80 раз. Эти гормоны, связанные с удовольствием и вниманием, достигали уровней, значительно превышающих показатели в обычной жизни.

Ученые продолжают изучать этот феномен, пытаясь понять его природу и возможные последствия.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исхо́д) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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