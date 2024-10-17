Опровергнут тезис о массовом вымирании растений в Эквадоре

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Интернациональная команда ботаников сделала сенсационное открытие: массовое вымирание растений в облачных лесах Эквадора оказалось менее масштабным, чем предполагалось ранее. В 1980-х годах считалось, что вырубка лесов на хребте Сентинела привела к исчезновению до 90 уникальных видов флоры. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature, опровергает эти мрачные предположения.

Фото: unsplash.com by Sven Schlager, PDM

Используя передовые методы, такие как цифровые базы данных, коллекции гербариев и трехмерное моделирование, ученые выяснили, что многие виды, которые считались утраченными, продолжают существовать. Некоторые из них были найдены в других частях Южной Америки, а несколько даже сохранились на хребте Сентинела.

Из 90 исчезнувших видов только один пока не был повторно обнаружен, что значительно смягчает первоначальные выводы о масштабах утраты биоразнообразия. Полевые исследования показали, что фрагменты облачных лесов по-прежнему поддерживают уникальные экосистемы с редкими растениями.

Более того, за последние пять лет команда ботаников описала восемь новых видов, среди которых особенно выделяются редкие деревья из семейства хлопковых, находящиеся под угрозой исчезновения. Эти растения могут стать важными объектами для сохранения флоры региона.

Таким образом, исследование демонстрирует, что наши знания о тропической флоре остаются неполными, и даже самые тревожные прогнозы требуют более тщательной проверки и дополнительных исследований.