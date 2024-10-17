Антидепрессанты могут увеличить риск диабета второго типа

Недавнее исследование, проведенное учеными из George Mason University (США) и Nanjing Medical University (КНР), показало, что риск развития сахарного диабета второго типа у пациентов с депрессией связан не с самой депрессией, а с приемом антидепрессантов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.

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Используя метод Менделевской рандомизации, исследователи смогли обнаружить, что генетическая предрасположенность к депрессии не увеличивает риск диабета. Однако они выявили два генетических региона, расположенных на 14-й и 17-й хромосомах, которые связаны как с приемом антидепрессантов, так и с диабетом второго типа. Эти гены, названные «генами приема антидепрессантов», указывают на то, что люди, принимающие эти препараты, имеют повышенный риск развития диабета.

Интересно, что у людей с депрессией, которые не принимают антидепрессанты, риск развития диабета соответствует общепопуляционным показателям. В то же время у пациентов, принимающих антидепрессанты, риск значительно возрастает, что подчеркивает необходимость строгого контроля метаболического состояния у таких больных.

Ученые акцентируют внимание на важности взвешенного подхода к назначению антидепрессантов, чтобы минимизировать возможные побочные эффекты и риски для здоровья.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

