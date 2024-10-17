Почему четвёртая группа крови с отрицательным резусом считается самой уязвимой

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Западные учёные провели несколько крупных исследований, которые показали, что группа крови человека может влиять на его здоровье и продолжительность жизни. Особое внимание было уделено онкологическим заболеваниям и предрасположенности к ним у людей с разными группами крови.

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Шведские исследователи провели 25-летнее исследование, посвящённое взаимосвязи между группой крови и рисками развития онкологических заболеваний. Они обнаружили, что носители второй группы крови лучше других защищены от раковых заболеваний, при условии, что ведут здоровый образ жизни.

Однако неправильное питание может значительно повысить их шансы на развитие рака желудка, о чем также свидетельствуют результаты исследований, опубликованные в National Journal of Health Sciences американскими учёными.

Совместные исследования американских и китайских экспертов показали, что обладатели третьей и четвертой группы крови имеют повышенные риски возникновения злокачественных опухолей поджелудочной железы. При этом четвертая группа крови имеет своё преимущество: она является универсальной для переливания, что делает её обладателей менее уязвимыми в экстренных медицинских ситуациях.

Люди с первой группой крови меньше других подвержены онкологическим заболеваниям, но они чаще сталкиваются с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит и язвы. Кроме того, их организм хуже переносит вирусные заболевания, например, грипп.

Однако важным плюсом для людей с первой группой является их высокая сопротивляемость инфекциям, крепкое сердце и сосуды, а также способность лучше справляться со стрессом, что положительно сказывается на их долголетии.

Самой уязвимой группой, по мнению ученых, являются обладатели четвертой группы крови с отрицательным резусом. Эти люди чаще других сталкиваются с проблемами со здоровьем.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.

