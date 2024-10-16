Ученые нашли древнейшее исходное ядро галактики Млечный Путь

Международная команда астрономов из Китайской академии наук и Университета Торонто в Канаде сделала важное открытие: они обнаружили древнейший звездный диск в галактике Млечный Путь. Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, стало ключевым вкладом в понимание эволюции нашей галактики.
Исследователи проанализировали множество звездных систем в различных частях Млечного Пути, что позволило им выявить группу звезд, которые, вероятно, являются ядром галактики. Этот древний звездный диск был назван «ПаньГу» в честь первопредка человечества из древнекитайской мифологии.
Ранее предполагалось, что Млечный Путь изначально был единым, но позже поглотил множество других галактик, что привело к его нынешним огромным размерам. По данным ученых, масса ПаньГу составляет около 2,2 миллиарда солнечных масс, что эквивалентно лишь 0,2% от общей массы Млечного Пути. Это подчеркивает, насколько значимы галактики, которые были втянуты в его структуру за миллиарды лет.
Команда также сделала вывод, что Млечный Путь достиг своих максимальных размеров около 11 миллиардов лет назад, после чего его рост значительно замедлился.
Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система.
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