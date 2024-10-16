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Ученые нашли древнейшее исходное ядро галактики Млечный Путь

1:23
Наука

Международная команда астрономов из Китайской академии наук и Университета Торонто в Канаде сделала важное открытие: они обнаружили древнейший звездный диск в галактике Млечный Путь. Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, стало ключевым вкладом в понимание эволюции нашей галактики.

Ученые нашли древнейшее исходное ядро галактики Млечный Путь
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), CC BY-SA 3.0

Исследователи проанализировали множество звездных систем в различных частях Млечного Пути, что позволило им выявить группу звезд, которые, вероятно, являются ядром галактики. Этот древний звездный диск был назван «ПаньГу» в честь первопредка человечества из древнекитайской мифологии.

Ранее предполагалось, что Млечный Путь изначально был единым, но позже поглотил множество других галактик, что привело к его нынешним огромным размерам. По данным ученых, масса ПаньГу составляет около 2,2 миллиарда солнечных масс, что эквивалентно лишь 0,2% от общей массы Млечного Пути. Это подчеркивает, насколько значимы галактики, которые были втянуты в его структуру за миллиарды лет.

Команда также сделала вывод, что Млечный Путь достиг своих максимальных размеров около 11 миллиардов лет назад, после чего его рост значительно замедлился.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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