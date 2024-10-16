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Новое исследование: как наша память учит нас избегать опасных людей

4:04
Наука

Вопрос о том, как отличить угрозу от безопасности, важен не только в повседневной жизни, но и для понимания человеческих расстройств, связанных с боязнью других людей, таких как социальная тревожность или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Новое исследование: как наша память учит нас избегать опасных людей
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Death_and_the_Devil_Surprising_Two_Women_Met_DP-17544-001.jpg by Template:Daniel Hopfer

В лаборатории доктора Стивена А. Сигелбаума (Steven A. Siegelbaum) в институте им. Цукермана при Колумбийском университете, в частности, изучают, как мозг отвечает на угрозу и безопасность в социальных взаимодействиях.

Ученые сосредоточили своё внимание на гиппокампе, области мозга, которая играет ключевую роль в памяти у людей и у мышей. В особенности их интересовала подзона гиппокампа CA2, ответственная за социальную память (способность запоминать других индивидов), и подзона CA1, важная для запоминания мест.

В новом исследовании впервые показано, что CA1 и CA2 кодируют, соответственно, места и людей, которые связаны с угрожающими событиями. Это открытие расширяет наше понимание социальной памяти: зона CA2 помогает запоминать не только отдельных личностей, но и более сложные аспекты, такие как-то, является ли другой человек безопасным или опасным. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

"Для всех социальных существ, включая людей и мышей, крайне важно сохранять социальные воспоминания, чтобы избегать опасных встреч в будущем, но при этом быть открытыми для общения с полезными индивидами, — отмечает ведущий автор исследования, доктор Пегах Кассраян (Pegah Kassraian). — Страшные воспоминания важны для выживания и помогают нам оставаться в безопасности".

Чтобы выяснить, где в мозге хранятся воспоминания о страхе, учёные провели эксперимент с мышами. Им предлагали выбор: пойти в одну сторону и встретить незнакомую мышь, получив при этом легкий удар током (аналогичный статическому разряду), или пойти в другую сторону, где встреча с незнакомым сородичем была безопасной. В большинстве случаев мыши быстро обучались избегать тех мест и мышей, которые были связаны с угрозой, и эти воспоминания сохранялись не менее суток.

Для определения областей гиппокампа, ответственных за хранение этих воспоминаний, исследователи использовали генетическую модификацию мышей, позволяющую выборочно подавлять активность зон CA1 и CA2. Оказалось, что отключение каждой зоны приводило к разным результатам.

Когда подавляли зону CA1, мыши забывали место, где их ударяли током, но помнили, с какой мышью это было связано. При отключении CA2, наоборот, они запоминали место удара, но начинали бояться всех незнакомцев без разбора.

Эти новые данные показывают, что зона CA2 помогает мышам помнить, были ли прошлые встречи с другими особями угрожающими или безопасными. Результаты также подтверждают прежние исследования, которые показывали, что зона CA1 связана с кодированием местоположений.

Ранее исследование связывало зону CA2 с такими нейропсихиатрическими заболеваниями, как шизофрения и аутизм. Новые данные предполагают, что дальнейшее изучение этой области может помочь учёным лучше понять социальную тревожность, ПТСР и другие состояния, приводящие к социальной изоляции.

"Симптомы социальной изоляции могут быть связаны с неспособностью отличить угрозу от безопасности, — объясняет профессор и заведующий кафедрой нейробиологии в Колледже врачей и хирургов Колумбийского университета доктор Сигелбаум. — Нацеленное исследование CA2 может стать полезным инструментом в диагностике или лечении расстройств, связанных с боязнью других людей".

фото: 

Уточнения

Посттравмати́ческое стре́ссовое расстро́йство (ПТСР, англ. PTSD, post-traumatic stress disorder) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида.

Гиппока́мп (от др.-греч. ἱππόκαμπος — морской конёк) — часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокамповой формации.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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