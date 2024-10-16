В России внедрено инновационное оборудование для гибридной сварки на судостроительном заводе

Специалисты научно-образовательной лаборатории Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) впервые в стране подготовили к эксплуатации установку для гибридной лазерно-дуговой сварки на судостроительном заводе. Это новшество позволит значительно увеличить производительность работ, как сообщили в пресс-службе вуза.
Гибридная сварка объединяет лазерный и дуговой методы, что подразумевает одновременное использование лазерного луча и электрической дуги в одной зоне сварки. Это сочетание усиливает производительность и улучшает качество сварочных соединений, отметили представители СПбГМТУ.
Заместитель директора Института лазерных и сварочных технологий университета, Вячеслав Осипов, объяснил, что гибридная сварка не использовалась в российском судостроении по нескольким причинам. Основной из них стало отсутствие соответствующей технологии в нормативной документации и недостаток информации о данном методе в отрасли, в частности, в Российском морском регистре судоходства.
Осипов также добавил, что эксперты лаборатории разработали требования к лазерной и лазерно-дуговой сварке для изготовления элементов судовых конструкций по заказу Российского морского регистра. Изменения в нормативные документы вступят в силу с 1 января следующего года.
Кроме того, команда специалистов разработала и установила уникальное оборудование для гибридной сварки на месте его будущей эксплуатации. По словам Осипова, оборудование уже доставлено на Онежский судостроительно-судоремонтный завод, где оно готовится к введению в эксплуатацию. В ближайшие месяцы планируется запустить проект на первой цифровой верфи России.
Специалист подчеркнул, что установка была создана по отечественным технологиям и с использованием комплектующих, произведенных в России и дружественных странах. Она позволяет увеличить производительность сварочных работ до шести раз, одновременно снижая производственные затраты.
Эта сварочная установка превосходит существующие аналоги своей адаптацией под требования конкретной отрасли и производственных условий. В настоящее время перед учеными из лаборатории "Интеллектуальные передовые лазерные и электрофизические производственные технологии" стоит задача по усовершенствованию технологии и распространению этого опыта на другие предприятия.
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