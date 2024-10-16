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В России внедрено инновационное оборудование для гибридной сварки на судостроительном заводе

2:37
Наука

Специалисты научно-образовательной лаборатории Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) впервые в стране подготовили к эксплуатации установку для гибридной лазерно-дуговой сварки на судостроительном заводе. Это новшество позволит значительно увеличить производительность работ, как сообщили в пресс-службе вуза.

В России внедрено инновационное оборудование для гибридной сварки на судостроительном заводе
Фото: U.S. Navy by Jason T. Poplin, PDM

Гибридная сварка объединяет лазерный и дуговой методы, что подразумевает одновременное использование лазерного луча и электрической дуги в одной зоне сварки. Это сочетание усиливает производительность и улучшает качество сварочных соединений, отметили представители СПбГМТУ.

Заместитель директора Института лазерных и сварочных технологий университета, Вячеслав Осипов, объяснил, что гибридная сварка не использовалась в российском судостроении по нескольким причинам. Основной из них стало отсутствие соответствующей технологии в нормативной документации и недостаток информации о данном методе в отрасли, в частности, в Российском морском регистре судоходства.

Осипов также добавил, что эксперты лаборатории разработали требования к лазерной и лазерно-дуговой сварке для изготовления элементов судовых конструкций по заказу Российского морского регистра. Изменения в нормативные документы вступят в силу с 1 января следующего года.

Кроме того, команда специалистов разработала и установила уникальное оборудование для гибридной сварки на месте его будущей эксплуатации. По словам Осипова, оборудование уже доставлено на Онежский судостроительно-судоремонтный завод, где оно готовится к введению в эксплуатацию. В ближайшие месяцы планируется запустить проект на первой цифровой верфи России.

Специалист подчеркнул, что установка была создана по отечественным технологиям и с использованием комплектующих, произведенных в России и дружественных странах. Она позволяет увеличить производительность сварочных работ до шести раз, одновременно снижая производственные затраты.

Эта сварочная установка превосходит существующие аналоги своей адаптацией под требования конкретной отрасли и производственных условий. В настоящее время перед учеными из лаборатории "Интеллектуальные передовые лазерные и электрофизические производственные технологии" стоит задача по усовершенствованию технологии и распространению этого опыта на другие предприятия.

Уточнения

Техноло́гия — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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