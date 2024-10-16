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Международная медиагруппа "Россия сегодня" удостоена номинаций премии "За верность науке"

Наука

Проекты международной медиагруппы "Россия сегодня" были включены в шорт-лист премии "За верность науке", информация о чем была размещена на официальном сайте награды во вторник.

Международная медиагруппа "Россия сегодня" удостоена номинаций премии "За верность науке"
Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/73648 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

В категории "Российская наука — миру", названной в честь выдающегося ученого Константина Эдуардовича Циолковского, в шорт-лист попал проект медиагруппы под названием "Российские инновации — России и миру". Кроме того, в номинации "Работа с опытом: защита исторической правды" за главный приз будет соперничать иммерсивный фильм "Технологии победы. Т-34". Данная кинолента иллюстрирует важность профессии инженера-конструктора в укреплении оборонного потенциала страны, используя в качестве примера создание легендарного танка Т-34. В фильме звучит голос Дмитрия Киселёва, который занимает должность генерального директора медиагруппы "Россия сегодня".

Определение лауреатов и дипломантов будет осуществлено организационным комитетом премии. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии, запланированной на 28 октября. Организатором данного ежегодного события является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Уточнения

Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» — российская медиагруппа. Создана 9 декабря 2013 года указом президента России Владимира Путина на базе ликвидированного тем же указом информационного агентства «РИА Новости».

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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