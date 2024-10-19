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Клинические испытания доказали, что иглоукалывание снимает боль при ишиасе

1:21
Наука

Новое исследование JAMA Internal Medicine, показало, что иглоукалывание эффективно снимает боль и улучшает повседневную функциональность у людей с ишиасом.

Клинические испытания доказали, что иглоукалывание снимает боль при ишиасе
Фото: Freepik by yanalya, PDM

В исследовании приняли участие 220 человек, страдающих ишиасом, состоянием, при котором ощущается боль, слабость, покалывание или онемение в нижней части тела из-за давления на седалищный нерв.

У всех участников была грыжа межпозвоночных дисков, что привело к развитию этого состояния.

Врачи обычно предлагают людям с ишиасом различные методы лечения: от обезболивающих, таких как ацетаминофен, до физиотерапии и операций. Однако современные методы лечения не всегда дают желаемый результат.

Менее агрессивные методы могут не подойти всем, а более инвазивные методы сопряжены с рисками. Операция по удалению частей позвоночника, вызывающих давление на нерв, также не всегда приносит полное облегчение от боли.

Новое исследование демонстрирует, что иглоукалывание может стать альтернативой традиционным методам лечения. Ранее предполагалось, что этот метод эффективен, но предыдущие исследования имели ограничения, не позволяющие делать окончательные выводы.

Уточнения

Ишиас (от др.-греч. ισχιας [исхиас], бёдра) — боли в пояснично-крестцовой области. 

Акупункту́ра (также иглорефлексотерапи́я, рефлексотерапи́я, иглотерапи́я, иглоука́лывание; от лат. acus — игла и лат. punctura (pungo, pungere) — колоть, жалить) — форма альтернативной медицины и ключевой компонент традиционной китайской медицины (ТКМ), в котором тонкие иглы вводятся под кожу.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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