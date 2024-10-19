Как соцсети влияют на ваше восприятие симптомов СДВГ

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Если вы подозреваете, что у вас СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью), важно обратиться к врачу для диагностики.

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Это распространённое расстройство нервной системы, которое обычно проявляется в детстве, но его часто упускают из виду или неправильно диагностируют у взрослых.

Основные симптомы, такие как невнимательность, гиперактивность и импульсивность, могут серьёзно влиять на повседневную жизнь. Социальные сети, стали площадками, где пользователи делятся своими наблюдениями о симптомах СДВГ.

Это привело к росту числа людей, которые начали сомневаться в своём состоянии и искать возможные объяснения своих трудностей через призму СДВГ.

Однако без профессиональной диагностики и медицинской помощи существует риск ошибочного лечения, что может только ухудшить ситуацию.

Психолог предупреждает, что такие состояния, как тревога и депрессия, могут пересекаться с симптомами СДВГ, и неправильное лечение может усугубить состояние.

Эксперты настаивают на том, что обращение к медицинскому специалисту — лучший способ получить точный диагноз и эффективное лечение.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.

