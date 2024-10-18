NASA: грозы на Земле могут быть радиоактивными

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Недавнее исследование NASA показало, что сильные грозы на Земле испускают гамма-лучи, делая облака буквально светящимися от радиоактивности.

Фото: Wikimedia Commons by Vasily Iakovlev, CC BY 4.0

Используя отставной разведывательный самолет времён холодной войны ER-2, переоборудованный для научных целей, учёные наблюдали мощные грозы над Карибским бассейном и Центральной Америкой.

Самолёт зафиксировал 130 вспышек гамма-излучения, многие из которых происходили одновременно с разрядами молний, но также было обнаружено постоянное свечение гамма-лучей между вспышками.

Это открытие указывает на то, что сильные электрические поля в грозах действуют как ускорители частиц, разгоняя электроны с огромной скоростью, что приводит к возникновению ядерных реакций и выбросу гамма-лучей.

Несмотря на то, что эти реакции не представляют прямой опасности для самолетов или людей из-за радиации, учёные предупреждают, что полёты в активных грозовых зонах по-прежнему крайне опасны из-за турбулентности.

Исследователи также обнаружили два ранее неизвестных типа гамма-вспышек, которые, возможно, помогут разгадать загадку формирования молний — процесс, который до сих пор остается не до конца понятным для метеорологов.

Это открытие может пролить новый свет на природу гроз и развитие молний, открывая двери для дальнейших исследований в этой области.

Уточнения

Га́мма-излуче́ние (гамма-лучи, γ-лучи) — вид электромагнитного излучения, характеризующийся чрезвычайно малой длиной волны — менее 2⋅10−10 м — и, вследствие этого, ярко выраженными корпускулярными и слабо выраженными волновыми свойствами. Относится к ионизирующим излучениям, то есть к излучениям, взаимодействие которых с веществом способно приводить к образованию ионов разных знаков.

