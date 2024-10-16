Астрономы открыли новую планету в звёздной системе Барнарда

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы сделали важное открытие вблизи Земли, в системе красного карлика, известной как Звезда Барнарда, обнаружена небольшая скалистая планета. Эта звезда, находящаяся примерно в 6 световых годах от нас, является ближайшей одиночной звездной системой.

Фото: NASA by Breanna Binder, PDM

Исследователи не были уверены, есть ли у неё планеты, но последние наблюдения с помощью Очень Большого телескопа (VLT) показали, что вокруг Звезды Барнарда вращается планета, получившая название Барнард b.

К сожалению, условия на Барнарде b малопригодны для жизни, так как планета слишком близка к своей звезде. Средняя температура на её поверхности составляет около 257 градусов по Фаренгейту, что делает наличие воды в жидком состоянии маловероятным.

Однако данные также намекают на возможное существование ещё нескольких планет, вращающихся вокруг звезды на большем расстоянии, одна из которых может находиться в обитаемой зоне — области, где возможна жизнь.

В ближайшем будущем учёные продолжат исследования, чтобы подтвердить существование этих планет с помощью других телескопов и наблюдательных инструментов.

Исследования продолжаются, и команда надеется, что вскоре удастся найти каменистую планету размером с Землю в зоне, пригодной для жизни.

Уточнения

Звезда́ Ба́рнарда — одиночная звезда в созвездии Змееносца. Находится на расстоянии 1,828 пк (5,96 светового года) от Солнца, то есть это одна из ближайших звезд к Солнечной системе (ближе только три звезды, составляющие систему Альфа Центавра). Открыта в 1916 году Э. Э. Барнардом. Названа в его честь.

