Ученые раскрыли тайну внеземного происхождения жизни на Земле

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования подтвердили, что строительные блоки жизни могли быть доставлены на Землю метеоритами из космоса.

Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Эти космические объекты сформировались 4,6 миллиарда лет назад в пылегазовом диске вокруг молодого Солнца, играя ключевую роль в образовании Земли и других скалистых планет.

Учёные, возглавляемые Райсой Мартинс из Кембриджского университета, изучили химический элемент цинк в метеоритах, чтобы понять, откуда появились летучие вещества на Земле.

Летучие вещества, такие как вода, являются ключевыми для возникновения жизни. Мартинс заявила, что понимание того, как эти вещества попали на Землю, может дать представление о зарождении жизни на нашей планете и потенциальной возможности её существования в других частях космоса.

Исследователи обнаружили, что около половины земного цинка поступило из внутренней области Солнечной системы, а другая половина — из-за орбиты Юпитера.

Этот факт указывает на разное происхождение планетезималей, повлиявшее на распределение летучих веществ. Ранние планетезимали подвергались сильному радиационному воздействию Солнца, что приводило к потере летучих веществ, тогда как более поздние объекты сохранили их.

Исследование показало, что 90% цинка на Земле произошло из "нерасплавленных" планетезималей, которые также доставили на нашу планету значительное количество летучих веществ.

Открытие может сыграть важную роль в поисках жизни за пределами Земли. Исследователи подчеркивают, что наличие воды на планете не всегда гарантирует наличие летучих веществ, необходимых для зарождения жизни.

Это открытие указывает на важность изучения состава планет при поиске потенциально обитаемых миров в других звездных системах.

Уточнения

Цинк (химический символ — Zn, от лат. Zincum) — химический элемент 12-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы второй группы, IIB), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 30.

