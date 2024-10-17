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Астрономы раскрыли тайну звёздных формирований во Вселенной

2:25
Наука

Астрономы с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST) наблюдали уникальный процесс роста галактики, которая "выворачивается наизнанку" в ранней Вселенной — всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва.

Астрономы раскрыли тайну звёздных формирований во Вселенной
Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), CC BY 4.0

Эта галактика, хотя и в сто раз меньше Млечного Пути, демонстрирует удивительную зрелость для столь раннего этапа космической истории. Исследователи обнаружили, что в её центре находится плотное скопление звёзд, но звездообразование активнее происходит на окраинах, где галактика разрастается.

"Было много превосходных данных за последние десять миллионов лет и о галактиках в нашем уголке Вселенной, но теперь с помощью Webb мы можем получить данные наблюдений за миллиарды лет назад во времени, исследуя первый миллиард лет космической истории, что открывает множество новых вопросов", — сказал Сандро Такчелла соавтор исследования доктор из Кембриджской Кавендишской лаборатории.

Современные галактики, как правило, растут двумя способами: поглощая газ и создавая новые звёзды или сливаясь с меньшими галактиками. Однако остаётся открытым вопрос, действовали ли другие механизмы в ранней Вселенной.

Галактика, наблюдаемая в рамках исследования JADES, активно формирует звёзды на своих окраинах, что соответствует теоретическим моделям, которые теперь можно подтвердить на практике благодаря телескопу "Уэбб".

Ученые также смогли оценить массу звёзд и скорость их формирования, изучив свет, исходящий от галактики на разных длинах волн. Оказалось, что в её ядре находятся более старые звёзды, в то время как активное звездообразование идёт в окружающем диске.

Галактика удваивает свою массу на окраинах каждые 10 миллионов лет, что делает её рост гораздо быстрее, чем, например, у Млечного Пути, который удваивает свою массу только каждые 10 миллиардов лет.

Плотность ядра и высокая скорость звездообразования предполагают, что эта молодая галактика насыщена газом, необходимым для создания новых звёзд, что может быть результатом уникальных условий ранней Вселенной.

Исследователи продолжат изучение других галактик того же периода, чтобы понять, был ли этот тип роста общим явлением.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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