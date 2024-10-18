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Учёные из Китайской академии наук: обоняние человека острее, чем считалось

1:28
Наука

Долгое время обоняние считалось менее значимым для человека, и учёные, такие как Чарльз Дарвин, полагали, что оно играет незначительную роль в нашей жизни. Новое исследование показало, что человеческое обоняние развивается гораздо быстрее, чем считалось ранее. 

Учёные из Китайской академии наук: обоняние человека острее, чем считалось
Фото: Freepik by karlyukav, PDM

"Интуитивно кажется, что каждое обонятельное восприятие похоже на съёмку химической среды с длительной выдержкой. Обонятельные восприятия также разделены во времени и происходят с интервалом в несколько секунд", — сказала доктор Вэнь Чжоу, соавтор исследования из Китайской академии наук. 

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи разработали специальное устройство, которое позволяло выпускать два аромата с разницей всего в несколько миллисекунд.

В серии экспериментов с 229 участниками они выяснили, что люди способны различать порядок запахов с невероятной точностью — до 40 миллисекунд, что в 10 раз быстрее, чем предполагалось ранее.

Результаты эксперимента показали, что участники могли распознать, что запахи были представлены в разном порядке, хотя и испытывали трудности с определением, какой из запахов был первым.

Это исследование открывает новые горизонты в изучении того, как наш мозг обрабатывает запахи, и подчеркивает, что обоняние играет более важную роль, чем мы предполагали ранее.

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.  Сильное влияние на ощущение запаха оказывает психофизиологическое состояние человека. В определённых условиях наблюдается извращённое восприятие запахов, когда определённые, привычные вещества вдруг становятся резко неприятными.

Чарлз Ро́берт Да́рвин (англ. Charles Robert Darwin, английское произношение: [tʃɑːlz 'dɑːwɪn]; 12 февраля 1809[…], Шрусбери, Шропшир — 19 апреля 1882[…], Даун Хаус) — английский натуралист и путешественник, одним из первых пришедший к выводу и обосновавший идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходят от общих предков. В своей теории, развёрнутое изложение которой было опубликовано в 1859 году в книге «Происхождение видов», основным механизмом эволюции видов Дарвин назвал естественный отбор. Позднее развивал теорию полового отбора. Ему также принадлежит одно из первых обобщающих исследований о происхождении человека.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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