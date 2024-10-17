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Ученые обнаружили кости древнейших хищных птиц

1:52
Наука

В формации Хелл-Крик на севере США палеонтологи нашли два новых вида древних хищных птиц. Эти окаменелости, которым 68 миллионов лет, принадлежат самым ранним из известных хищников в птичьем мире.

Ученые обнаружили кости древнейших хищных птиц
Фото: openverse.org by Aviceda, CC BY-SA 3.0

В этой области ранее находили окаменелости динозавров, таких как тираннозавр Рекс и трицератопс, которые жили в конце мелового периода, незадолго до массового вымирания 66 миллионов лет назад.

Открытие было опубликовано в журнале PLOS ONE. Птицы, чьи кости были обнаружены, жили бок о бок с динозаврами и могли охотиться на мелких млекопитающих или детёнышей динозавров.

"Мы думаем, что эти птицы могли ловить и переносить добычу так же, как это делают современные ястребы и совы", — объясняет Алекс Кларк, аспирант  Чикагского университета.

Исследовав кости лап, учёные обнаружили характерные признаки, такие как крупные бугорки, которые указывают на способность птиц захватывать добычу с помощью сильных ног.

Эти древние птицы были сопоставимы по размеру с современными ястребами и обладали схожими охотничьими навыками. Кости стопы показали глубокие и крупные бугорки, к которым прикреплялись мощные мышцы, необходимые для удержания добычи.

"Такие адаптации помогают птицам охотиться эффективно и оставаться аэродинамичными", — добавил Кларк.

Сравнив окаменелости с костями современных птиц, учёные выяснили, что новые виды были одними из первых пернатых хищников.

Эти находки увеличили количество известных видов птиц в формации Хелл-Крик вдвое, что поможет палеонтологам понять, почему некоторые птицы выжили после массового вымирания.

Уточнения

Формация Хелл-Крик (англ. Hell Creek Formation, в буквальном переводе «адский ручей») — геологическая формация, комплекс эродированных горных пород на северо-западе США — в Монтане и прилегающих районах Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вайоминга.  Возраст наиболее поздних отложений оценивается в 66,043 млн лет.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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