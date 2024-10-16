Секретный космический самолет выполнит рискованный манёвр в атмосфере Земли

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Секретный экспериментальный космический самолет X-37B готовится к выполнению нового маневра торможения при возвращении в атмосферу Земли, сообщили представители Космических сил США. X-37B — это дистанционно управляемый космический корабль, разработанный компанией Boeing для Министерства обороны США, а его миссии остаются засекреченными.

Фото: flickr.com by Space Exploration Technologies Corp., PDM

Известно, что ранее X-37B использовался для тестирования воздействия солнечной радиации на семена, а также, как сообщают источники в The New York Times, аппарат может испытать технологии военного наблюдения.

В рамках своей новой миссии X-37B выполнит так называемый "аэробрейкинг" — серию управляемых маневров, при которых он использует аэродинамическое сопротивление атмосферы для изменения орбиты с минимальными затратами топлива.

"Эта новая и эффективная серия манёвров демонстрирует стремление Космических сил к внедрению революционных инноваций при выполнении задач по обеспечению национальной безопасности в космосе", — заявил Фрэнк Кендалл министр ВВС США

Испытания аэродинамического торможения позволят аппарату быстро менять орбиту, что делает его труднее отслеживаемым для других стран.

В 2019 году экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на Аспенском форуме по безопасности заявила, что X-37B способен выполнять такие маневры на стороне Земли, не видимой для вероятных противников, что не позволяет им предсказать его траекторию.

X-37B начал свою седьмую миссию (OTV-7) в декабре 2023 года, стартовав с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy.

Миссию курируют Космические силы США и Управление быстрого реагирования ВВС, подразделение, которое занимается развитием военных технологий.

Уточнения

Космические силы США (англ. United States Space Force) — вид вооружённых сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве. Созданы 20 декабря 2019 года.



Манёвр — изменение скорости, направления движения (курса) судна, летательного аппарата и тому подобные средства передвижения.



