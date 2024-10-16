Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Медицина на высоте: тюменские врачи вернули к жизни женщину после клинической смерти
Учёные нашли ключ к долголетию: препарат, который замедляет старение
Россиян ждёт подорожание крепкого алкоголя
Как избежать травм в зале: топ-3 опасных упражнения для новичков
Овечкин достиг исторического рубежа: 700 голов и 700 передач в НХЛ
Остановить старение мозга можно: найден белок, ответственный за снижение нейрогенеза
Как определить возраст собаки: секреты, которые должен знать каждый владелец
Черное море дешевеет: туры в Сочи падают в цене на 10%

Секретный космический самолет выполнит рискованный манёвр в атмосфере Земли

2:03
Наука

Секретный экспериментальный космический самолет X-37B готовится к выполнению нового маневра торможения при возвращении в атмосферу Земли, сообщили представители Космических сил США. X-37B — это дистанционно управляемый космический корабль, разработанный компанией Boeing для Министерства обороны США, а его миссии остаются засекреченными.

Секретный космический самолет выполнит рискованный манёвр в атмосфере Земли
Фото: flickr.com by Space Exploration Technologies Corp., PDM

Известно, что ранее X-37B использовался для тестирования воздействия солнечной радиации на семена, а также, как сообщают источники в The New York Times, аппарат может испытать технологии военного наблюдения.

В рамках своей новой миссии X-37B выполнит так называемый "аэробрейкинг" — серию управляемых маневров, при которых он использует аэродинамическое сопротивление атмосферы для изменения орбиты с минимальными затратами топлива.

"Эта новая и эффективная серия манёвров демонстрирует стремление Космических сил к внедрению революционных инноваций при выполнении задач по обеспечению национальной безопасности в космосе", — заявил Фрэнк Кендалл министр ВВС США

Испытания аэродинамического торможения позволят аппарату быстро менять орбиту, что делает его труднее отслеживаемым для других стран.

В 2019 году экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на Аспенском форуме по безопасности заявила, что X-37B способен выполнять такие маневры на стороне Земли, не видимой для вероятных противников, что не позволяет им предсказать его траекторию.

X-37B начал свою седьмую миссию (OTV-7) в декабре 2023 года, стартовав с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy.

Миссию курируют Космические силы США и Управление быстрого реагирования ВВС, подразделение, которое занимается развитием военных технологий.

Уточнения

Космические силы США (англ. United States Space Force) — вид вооружённых сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве. Созданы 20 декабря 2019 года.

Манёвр — изменение скорости, направления движения (курса) судна, летательного аппарата и тому подобные средства передвижения.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Еда и рецепты
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса Аудио 
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Пышная лаванда на вашем участке: от посадки до заготовки для саше
Садоводство, цветоводство
Пышная лаванда на вашем участке: от посадки до заготовки для саше Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Дочь Клинта Иствуда арестовали из-за нападения на возлюбленного
Где в России меньше всего аварий: лидеры и аутсайдеры по ДТП
Тромбы под наблюдением: два ключевых сигнала, которые нельзя игнорировать
Быстрый ужин с лисичками: рецепт с пастой и сливочным маслом
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Секретный космический самолет выполнит рискованный манёвр в атмосфере Земли
Как очистить экран ноутбука без специальных чистящих средств: простой способ
Эмбарго не мешает ЕС закупать российское топливо рекордными объёмами
Агутин, Баста и Руки Вверх! являются лидерами по продажам в декабре — продюсер
Советы садоводам: выращивание разных видов гладиолусов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.