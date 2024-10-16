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Охотники за кораблекрушениями нашли пропавшую подлодку

1:36
Наука

Команда охотников за кораблекрушениями раскрыла 81-летнюю загадку исчезновения британской подводной лодки HMS Trooper, затонувшей в 1943 году вблизи Греции. HMS Trooper, обозначенная номером N91, выполняла секретную миссию по высадке греческих агентов сопротивления на одном из греческих островов.

Охотники за кораблекрушениями нашли пропавшую подлодку
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследователи под руководством Костаса Токтаридиса греческого специалиста по подводной археологии тщательно изучили документы времён войны и пришли к выводу, что подлодка HMS Trooper, скорее всего, наткнулась на немецкую мину.

Эти предположения подтвердились, когда 3 октября 2024 года на глубине недалеко от острова Донусса были обнаружены обломки.

Место крушения было найдено с помощью гидролокатора, который составил карту морского дна, а затем исследовано с помощью дистанционно управляемого аппарата "Супер Ахилл".

Обнаруженные обломки подводной лодки оказались разорванными на три части — нос, середина и корма, что свидетельствует о взрыве мины. Это также опровергает прежние сообщения о том, что HMS Trooper видели 14 октября 1943 года — на самом деле тогда была замечена другая подлодка аналогичного типа.

Открытие Токтаридиса важно не только для историков, но и для семей погибших моряков, так как затонувший корабль стал для них братской могилой, которая остаётся непотревоженной.

Уточнения

Донуса (греч. Δονούσα) — остров в Эгейском море. Расположен в юго-восточной части архипелага Киклады, между Аморгосом и Наксосом, примерно в 15 км к востоку от острова Наксоса. Входит в группу небольших островов Малые Киклады.

Подво́дная ло́дка (ПЛ) (подло́дка, субмари́на) — класс судов и кораблей, способных погружаться и длительное время действовать в подводном положении.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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