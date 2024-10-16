Охотники за кораблекрушениями нашли пропавшую подлодку

Команда охотников за кораблекрушениями раскрыла 81-летнюю загадку исчезновения британской подводной лодки HMS Trooper, затонувшей в 1943 году вблизи Греции. HMS Trooper, обозначенная номером N91, выполняла секретную миссию по высадке греческих агентов сопротивления на одном из греческих островов.
Исследователи под руководством Костаса Токтаридиса греческого специалиста по подводной археологии тщательно изучили документы времён войны и пришли к выводу, что подлодка HMS Trooper, скорее всего, наткнулась на немецкую мину.
Эти предположения подтвердились, когда 3 октября 2024 года на глубине недалеко от острова Донусса были обнаружены обломки.
Место крушения было найдено с помощью гидролокатора, который составил карту морского дна, а затем исследовано с помощью дистанционно управляемого аппарата "Супер Ахилл".
Обнаруженные обломки подводной лодки оказались разорванными на три части — нос, середина и корма, что свидетельствует о взрыве мины. Это также опровергает прежние сообщения о том, что HMS Trooper видели 14 октября 1943 года — на самом деле тогда была замечена другая подлодка аналогичного типа.
Открытие Токтаридиса важно не только для историков, но и для семей погибших моряков, так как затонувший корабль стал для них братской могилой, которая остаётся непотревоженной.
Донуса (греч. Δονούσα) — остров в Эгейском море. Расположен в юго-восточной части архипелага Киклады, между Аморгосом и Наксосом, примерно в 15 км к востоку от острова Наксоса. Входит в группу небольших островов Малые Киклады.
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