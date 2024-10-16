Лосось может ухудшить слух: неожиданное открытие учёных

Исследование, проведенное учеными из Бостонской больницы и центра женского здоровья Бригама, выявило интересную взаимосвязь между потреблением различных видов рыбы и риском возникновения тиннитуса — состояния, характеризующегося шумом или звоном в ушах.
В исследовании, охватившем 73 тысячи участников, установлено, что регулярное употребление белой рыбы, такой как тунец, треска и палтус, снижает вероятность развития тиннитуса на 25%. Однако лосось и рыба-меч, напротив, увеличивали риск возникновения этого состояния. Также обнаружена негативная связь между приемом добавок с рыбьим жиром и увеличением вероятности появления шума в ушах. Ученые предположили, что этот эффект может быть связан с переизбытком кальция, железа и жиров в организме.
Эти данные ставят под сомнение общепринятые представления о пользе всех видов рыбы для здоровья слуха, что открывает новые перспективы для дальнейших исследований в этой области.
Лососёвые (лат. Salmonidae) — семейство лучепёрых рыб из отряда лососеобразных (Salmoniformes).
Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.
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