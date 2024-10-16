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Лосось может ухудшить слух: неожиданное открытие учёных

1:06
Наука

Исследование, проведенное учеными из Бостонской больницы и центра женского здоровья Бригама, выявило интересную взаимосвязь между потреблением различных видов рыбы и риском возникновения тиннитуса — состояния, характеризующегося шумом или звоном в ушах.

Лосось может ухудшить слух: неожиданное открытие учёных
Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, CC BY-SA 3.0

В исследовании, охватившем 73 тысячи участников, установлено, что регулярное употребление белой рыбы, такой как тунец, треска и палтус, снижает вероятность развития тиннитуса на 25%. Однако лосось и рыба-меч, напротив, увеличивали риск возникновения этого состояния. Также обнаружена негативная связь между приемом добавок с рыбьим жиром и увеличением вероятности появления шума в ушах. Ученые предположили, что этот эффект может быть связан с переизбытком кальция, железа и жиров в организме.

Эти данные ставят под сомнение общепринятые представления о пользе всех видов рыбы для здоровья слуха, что открывает новые перспективы для дальнейших исследований в этой области.

Уточнения

Лососёвые (лат. Salmonidae) — семейство лучепёрых рыб из отряда лососеобразных (Salmoniformes).

Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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