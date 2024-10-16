Солнце вступило в фазу максимальной активности: бурь не избежать

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Ученые NASA подтвердили, что Солнце вступило в фазу максимальной активности, которая является частью его 11-летнего цикла.

Фото: NASA is licensed under public domain

В этот период усиливаются космические погодные явления, включая солнечные вспышки, полярные сияния и геомагнитные бури, что уже сказалось на работе спутников и другой инфраструктуры. Самая мощная вспышка нынешнего цикла, X9.0, была зафиксирована 3 октября.

По словам директора Программы космической погоды NASA Джейми Фейворса, в ближайший год активность останется на высоком уровне, что увеличит количество солнечных пятен и полярных сияний, а также приведет к новым возмущениям в магнитосфере Земли.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.



Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

