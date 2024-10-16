Учёные обнаружили ядро Млечного Пути возрастом более 11 млрд лет

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа астрономов из Китайской академии наук и Университета Торонто сделала важное открытие: в галактике Млечный Путь был найден древнейший звездный диск, сообщает Nature Astronomy.

Фото: Openverse by Kiwi Tom, CC BY 2.0

Астрономы, проведя датирование большого числа звезд, выделили группу, которая, по их мнению, представляет собой исходное ядро Млечного Пути. Эту структуру назвали "ПаньГу" в честь мифологического первопредка из китайской мифологии. По оценкам ученых, масса диска составляет 2,2 млрд солнечных масс, что соответствует примерно 0,2% от общей массы Млечного Пути. Исследование показывает, что значительная часть галактики состоит из материала, притянутого от других галактик.

По мнению ученых, Млечный Путь достиг максимального размера около 11 млрд лет назад, завершив процесс объединения множества галактических фрагментов, которые ранее были обнаружены по всей галактике.

Это открытие предоставляет новые данные о происхождении и эволюции Млечного Пути, а также позволяет глубже понять процессы, происходившие в ранней Вселенной.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система.



Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

