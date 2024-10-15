Древний аланский пояс найден на раскопках в Кабардино-Балкарии

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи обнаружили древний аланский поясной набор VI века в могильнике Заюково-3, расположенном на территории Кабардино-Балкарии.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Находка была сделана во время совместной экспедиции специалистов Государственного исторического музея (ГИМ) и Российской академии наук (РАН). Пояс был найден рядом с погребением мужчины, расположенным на дне раскопа. Из-за того, что часть артефакта "вросла" в каменную породу, археологи приняли решение закрепить фрагменты клеящим составом для дальнейшей реставрации.

Главной задачей исследователей было сохранить изначальный порядок бляшек пояса, что удалось благодаря кропотливой работе реставраторов. Полное восстановление пояса планируется провести уже в стенах Государственного исторического музея. Эта находка является важным вкладом в изучение материальной культуры алан, проживавших на Северном Кавказе в VI веке, сообщает ТАСС.

Специалисты продолжают изучать находки, сделанные на раскопках, чтобы углубить понимание культурного наследия региона.

Уточнения

Кабарди́но-Балка́рия или Кабарди́но-Балка́рская Респу́блика (кабард.-черк. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ; карач.-балк. Къабарты-Малкъар Республика), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Ала́ны (др.-греч. Ἀλανοί, лат. Alani, Halani, арм. Ալանք) — ираноязычные кочевые племена сарматского происхождения, в письменных источниках упоминаются с I века н. э. — времени их появления в Приазовье и Предкавказье.

