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Впервые обнаружена жизнь в глубинах морской коры

1:24
Наука

Ученые совершили революционное открытие, обнаружив под морским дном вблизи глубоководных гидротермальных источников сложные формы животной жизни.

Впервые обнаружена жизнь в глубинах морской коры
Фото: CBNMS Corals by National Marine Sanctuaries, CC BY 2.0

Это стало неожиданным открытием, так как ранее считалось, что на такой глубине могут обитать лишь микробы.

Исследование проводилось с помощью дистанционно управляемых аппаратов на борту судна Falkor (too) Института океана имени Шмидта в районе Восточно-Тихоокеанского поднятия. В заполненных гидротермальной жидкостью полостях на глубине более 2500 метров ученые обнаружили гигантских трубчатых червей, улиток, мидий и другие виды червей. Это первая находка животной жизни в подобных условиях, хотя ранее были известны микробные экосистемы под поверхностью Земли.

Исследователи полагают, что молодые личинки морских животных могут использовать эти поддонные местообитания для расселения по океанским экосистемам через гидротермальные жидкости. Команда ученых также предположила, что значительная часть земной коры по всему миру может скрывать еще больше неизвестных форм жизни.

Это открытие ставит перед наукой новые вопросы о масштабах и взаимосвязи экосистем под морским дном и на его поверхности. Пока что мы лишь начали исследовать этот новый мир.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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