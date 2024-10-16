Пираты: истории самых известных морских разбойников

Пираты, правившие семью морями в период с XVI по XIX век, стали символами жестокости и авантюризма. Эти морские разбойники, хотя и отличаются от романтизированных героев фильмов, жили настоящей жизнью, полная жестокости и наживы.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Многие из них начинали как каперы — легальные наёмники на службе своих стран, которым давали разрешение на нападение на вражеские корабли. Но со временем они часто перекрашивали свои флаги в чёрные, становясь настоящими пиратами.

Некоторые из пиратов достигли такой славы, что их боялись по всему миру. Они накопили колоссальные богатства, захватывая корабли и неся хаос в морские торговые пути. Эти преступники были настолько успешными, что по современным меркам зарабатывали миллионы долларов.

Черная Борода, один из самых знаменитых пиратов, окружал свою личность завесой таинственности и устрашения. Его настоящее имя было Эдвард Тэтч, а его пугающий облик, с зажжёнными спичками под шляпой, помогал ему захватывать корабли практически без боя. Но его пиратический путь оборвался в 1718 году в результате засады британского флота.

Чинг Ши, одна из самых успешных пираток, начинала как работница секс-индустрии, но смогла объединить под своим контролем огромную пиратскую конфедерацию, насчитывавшую до 70 000 пиратов. Её флот был одним из самых мощных в истории, а её законы жестоки и бескомпромиссны.

Сэр Фрэнсис Дрейк, которого испанцы прозвали "Драконом", был национальным героем Англии и страшным пиратом для испанцев. Он совершал набеги на испанские суда и колонии в Новом Свете, что привело к его возвышению до звания рыцаря.

Черный Сэм Беллами, хотя и погиб молодым, успел захватить более 50 кораблей. Его демократический стиль управления и репутация "морского Робин Гуда" сделали его одной из самых известных личностей Золотого века пиратства.

Черный Барт (Бартоломью Робертс), пират из Уэльса, за свою карьеру захватил более 400 кораблей. Его жажда богатства не знала границ, и он не щадил никого, даже людей на невольничьих судах.

Другие не менее известные пираты, такие как Капитан Кидд, Сэр Генри Морган, Энн Бонни, Мэри Рид и Чарльз Вейн, внесли значительный вклад в историю пиратства, каждый по-своему оставив след в истории.

Уточнения

Пира́тство (от греч. πειρατής - "разбойник, грабитель", от πειράω - "пытаюсь; пробую, ищу счастья") — незаконный захват, ограбление или потопление морских судов.

