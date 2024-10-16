Найдена причина, почему мы откладываем дела: учёные раскрыли причину прокрастинации

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Начало нового года — это отличное время для изменения привычек, и многие из нас решают избавиться от прокрастинации. Однако, как показывает опыт, это одна из самых устойчивых привычек. Мы все бывали в ситуации, когда вместо того чтобы выполнить важную задачу, откладываем её на потом. Но почему мы так поступаем и есть ли способ с этим бороться?

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Как объясняет профессор психологии Даремского университета Фушиа Сироис, в основе прокрастинации лежит избегание. Прокрастинаторы откладывают дела не потому, что сами задачи кажутся сложными, а из-за эмоций, которые они вызывают. Например, написание эссе или работа над проектом может вызвать чувство неуверенности или страха перед возможной неудачей.

Прокрастинация — это не просто обычное промедление. Это добровольное и ненужное откладывание дел, которое может принести вред. Люди прокрастинируют, даже осознавая, что важные дела ждут, и что их невыполнение может привести к негативным последствиям для себя или других.

Исследования показывают, что у тех, кто склонен к хронической прокрастинации, может быть затруднено управление эмоциями. В 2021 году команда учёных во главе с Фушией Сироис обнаружила, что студенты с большим объёмом серого вещества в области мозга, ответственной за самоконтроль, лучше справлялись с прокрастинацией.

Чем больше нейронных связей между зонами, отвечающими за контроль и эмоции, тем эффективнее они решали задачи и справлялись с негативными эмоциями.

Прокрастинация чаще встречается у людей с СДВГ и другими эмоциональными трудностями. Одно исследование показало, что у тех, кто откладывает дела на потом, миндалевидное тело — часть мозга, отвечающая за реакции на угрозы, — более чувствительно, что делает их склонными к избеганию даже мелких задач.

Однако хорошая новость в том, что научиться управлять своими эмоциями можно. Умение распознавать свои чувства, связанные с задачами, и делить сложные дела на маленькие шаги помогает справиться с прокрастинацией.

Сочетая это с самоподдержкой и самопрощением, можно значительно улучшить свою способность к выполнению задач и избежать дальнейших откладываний.

Уточнения

Прокрастина́ция (от англ. procrastination "откладывание", "промедление"; от лат. procrastinatio с тем же значением, восходит к cras "завтра" или crastinum "завтрашний" + pro- "для, ради") — в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

