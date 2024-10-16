Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максимум из каждого метра: простые решения для оптимизации пространства в квартире
На китайские внедорожники TANK увеличили цены: что изменилось в стоимости моделей
Бельгия снова отказала российским компаниям в доступе к активам
44-летний Баста потерял зуб во время концерта в Тюмени: Микрофоном дырочку закрыл
За посторонние предметы на лобовом стекле могут оштрафовать: юрист объяснил, что считается нарушением
Учёные разработали препарат, имитирующий эффекты физических упражнений
Томас Тухель назначен главным тренером сборной Англии
Золотистые ретриверы: интересные факты о породе
Власти Праги объявили войну "алкогольному туризму"

Найдена причина, почему мы откладываем дела: учёные раскрыли причину прокрастинации

2:26
Наука

Начало нового года — это отличное время для изменения привычек, и многие из нас решают избавиться от прокрастинации. Однако, как показывает опыт, это одна из самых устойчивых привычек. Мы все бывали в ситуации, когда вместо того чтобы выполнить важную задачу, откладываем её на потом. Но почему мы так поступаем и есть ли способ с этим бороться?

Найдена причина, почему мы откладываем дела: учёные раскрыли причину прокрастинации
Фото: Freepik by cookie_studio, PDM

Как объясняет профессор психологии Даремского университета Фушиа Сироис, в основе прокрастинации лежит избегание. Прокрастинаторы откладывают дела не потому, что сами задачи кажутся сложными, а из-за эмоций, которые они вызывают. Например, написание эссе или работа над проектом может вызвать чувство неуверенности или страха перед возможной неудачей.

Прокрастинация — это не просто обычное промедление. Это добровольное и ненужное откладывание дел, которое может принести вред. Люди прокрастинируют, даже осознавая, что важные дела ждут, и что их невыполнение может привести к негативным последствиям для себя или других.

Исследования показывают, что у тех, кто склонен к хронической прокрастинации, может быть затруднено управление эмоциями. В 2021 году команда учёных во главе с Фушией Сироис обнаружила, что студенты с большим объёмом серого вещества в области мозга, ответственной за самоконтроль, лучше справлялись с прокрастинацией.

Чем больше нейронных связей между зонами, отвечающими за контроль и эмоции, тем эффективнее они решали задачи и справлялись с негативными эмоциями.

Прокрастинация чаще встречается у людей с СДВГ и другими эмоциональными трудностями. Одно исследование показало, что у тех, кто откладывает дела на потом, миндалевидное тело — часть мозга, отвечающая за реакции на угрозы, — более чувствительно, что делает их склонными к избеганию даже мелких задач.

Однако хорошая новость в том, что научиться управлять своими эмоциями можно. Умение распознавать свои чувства, связанные с задачами, и делить сложные дела на маленькие шаги помогает справиться с прокрастинацией.

Сочетая это с самоподдержкой и самопрощением, можно значительно улучшить свою способность к выполнению задач и избежать дальнейших откладываний.

Уточнения

Прокрастина́ция (от англ. procrastination "откладывание", "промедление"; от лат. procrastinatio с тем же значением, восходит к cras "завтра" или crastinum "завтрашний" + pro- "для, ради") — в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Готовим восхитительный салат с крабовыми палочками и зеленью
Еда и рецепты
Готовим восхитительный салат с крабовыми палочками и зеленью Аудио 
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Банки
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Самолёт разведки RC-135W Rivet Joint. Западный невидимый глаз в небе Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
За посторонние предметы на лобовом стекле могут оштрафовать: юрист объяснил, что считается нарушением
Учёные разработали препарат, имитирующий эффекты физических упражнений
Как серебряная ложечка и медная проволока помогут в борьбе с фитофторой, - рассказал специалист (видео)
Томас Тухель назначен главным тренером сборной Англии
Золотистые ретриверы: интересные факты о породе
Власти Праги объявили войну "алкогольному туризму"
Найдена причина, почему мы откладываем дела: учёные раскрыли причину прокрастинации
Какие побеги ежевики нужно вырезать с наступлением осени
Интерьер 2025: от этих решений точно стоит отказаться
Пандемия оставила след: как COVID-19 влияет на наш мозг спустя время
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.