Учёные нашли ключ к долголетию: препарат, который замедляет старение

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Чунг-Анг в Корее провели исследование препарата IU1 и пришли к выводу, что он способен продлевать жизнь и защищать от возрастных болезней. Открытие было опубликовано в научном журнале Autophagy.

Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

Старение, как известно, может вызывать нарушение работы клеток, что, в свою очередь, ведёт к развитию дегенеративных заболеваний. Однако IU1, по мнению исследователей, помогает замедлить процесс старения клеток, улучшая качество жизни в пожилом возрасте.

В ходе экспериментов с плодовыми мушками учёные установили, что препарат не только улучшает мышечную силу, но и увеличивает продолжительность жизни насекомых. Такие же обнадёживающие результаты были получены и при испытаниях на клетках человека.

Исследователи считают, что их работа может стать основой для разработки эффективных методов борьбы с возрастными заболеваниями.

Уточнения

Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

