Исследование: не всегда стоит флиртовать, чтобы сохранить отношения

Мы всегда были уверены, что внимание, которого удостаивается наш избранник от других людей, делает его более привлекательным для нас. Новое исследование раскрывает удивительный поворот, как мы реагируем, когда другие проявляют интерес к нашему интимному партнёру.
Исследование, проведенное профессором Гуритом Бирнбаумом (Gurit Birnbaum) и профессором Дороном Фридманом (Doron Friedman) из Школы психологии Баруха Ивчера в университете имени Райхмана, показало, как внимание, которое один из партнёров получает от других, влияет на сексуальное желание, преданность отношениям и склонность избавляться от конкурентов. Результаты опубликованы на страницах журнала The Journal of Sex Research.
Выбор спутника жизни — одно из самых важных решений в жизни. Неудивительно, что в ходе эволюции люди разработали стратегии, помогающие находить подходящих партнёров, сводя к минимуму усилия и риск.
Мы находим кого-то более привлекательным, если избранник или избранница пользуются вниманием со стороны других людей. Это явление, известное как "копирование выбора партнёра", встречается как у людей, так и у животных. Это кратчайший путь для нахождения близкого человека.
Изучалось, что происходит, когда люди видят, как другие флиртуют с нашим избранником. Как внимание, направленное на партнёра от других, влияет на наше восприятие его/её привлекательности и усилия, которые мы вкладываем в поддержание отношений.
Исследование состояло из трёх экспериментов. В каждом участники, находящиеся в серьёзных отношениях, подвергались сценариям, в которых их партнер либо получал нежелательное внимание от другого человека (условия внешнего внимания), либо вступал в нейтральное взаимодействие с кем-то ещё (контрольные условия).
После этого участники оценивали своё сексуальное влечение к партнёру, склонность к поведению, которое сохранило бы отношения (например, делать что-то приятное для своего избранника), и заинтересованность в сдерживании конкурентов, которые проявляли интерес к близкому человеку.
В первом эксперименте участников попросили представить себе сценарий, в котором кто-то другой либо проявлял интерес к их партнёру (без какой-либо ответной реакции), либо имел с ним нейтральное взаимодействие.
Например, одна из участниц описала такую ситуацию: "Мы сидим в нашем всегдашнем баре, и вдруг шикарная деваха начинает пялиться на моего парня. Я спросила: "Кто это?!" Он ответил: "Понятия не имею". Но это было странно, понимаете? Такие вещи просто так не происходят. Кто она, и что за история там?"
Второй эксперимент был направлен на создание осязаемой, но контролируемой среды для исследования того же вопроса с использованием виртуальной реальности. Участники надевали очки виртуальной реальности и оказывались в переполненном виртуальном баре, где наблюдали за взаимодействием своего избранника и виртуального незнакомца/незнакомку. Они либо флиртовали, либо оставались нейтральными.
В третьем эксперименте внимание исследователей переключилось с воображаемых сценариев на реальный жизненный опыт. Участников попросили вспомнить реальный случай в их отношениях, когда кто-то либо проявлял интерес к их близкому человеку, либо нейтрально общался с ним.
Один из участников поделился: "Мы были в Тель-Авиве, вдруг появляется какой-то парень и просит номер телефона моей девушки. Я разозлился, типа, кем он себя возомнил?! Моя девушка быстро отмахнулась от него, но в моей голове уже роились вопросы: А что, если он ей понравится? Могу ли я её потерять? Будет ли она счастливее с ним?"
Результаты отдельных экспериментов и всего исследования показали: когда участники наблюдали, как другие проявляют интерес к их партнёру, они испытывали снижение желания к нему, уменьшение склонности вкладываться в отношения и сильное не желание отбиваться от "соперников".
Значение, которое люди придают вниманию, которое их избранник получает от других, различается в разных контекстах.
Когда человек ищет пару, такое внимание может служить доказательством ценности этого партнёра. Однако в устоявшихся отношениях то же внимание может восприниматься как угроза, указывающая на возможность потери избранника из-за кого-то другого. Страх потерять партнёра может вызывать защитные реакции.
Чтобы защитить себя от потенциальной боли от такой потери, мы можем эмоционально дистанцироваться от своего партнёра и отказаться от вложений в отношения, как способ смягчить удар, который мы испытаем в случае, если наши страхи материализуются.
В то же время гнев, вызванный вниманием, уделяемым нашему избраннику, может привести к попыткам оттолкнуть этих соперников. Однако эти агрессивные реакции могут быть вызваны скорее желанием отомстить конкурентам, чем истинным желанием сохранить отношения.
"Хотя некоторые люди могут пытаться вызвать ревность у своего партнёра, привлекая внимание других, надеясь почувствовать себя более желанными или защищёнными, исследования показывают, что эта тактика может оказывать обратное действие, — указывает профессор Бирнбаум. — Вместо того чтобы укреплять отношения, она может подорвать ту самую связь, которую стремится укрепить".
фото: Pablo Heimplatz
Фли́рт или Коке́тство (англ. flirt) — форма социального и сексуального поведения, включающая язык тела, устное или письменное общение между людьми.
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