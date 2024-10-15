По следам Индианы Джонса археологи обнаружили чашу Грааля

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Археологи обнаружили в Иордании под знаменитым зданием Аль-Хазне в Петре ранее неизвестную гробницу, сообщает CNN.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Al-Khazneh_(Treasury)_Petra.JPG by Kfoulk

Эль-Хазне, или "Сокровищница", — одно из самых известных и загадочных сооружений Петры. Высеченный в песчаниковых скалах южной Иордании около I века Рождества Христова, она служила мавзолеем и склепом, вероятно, для набатейского царя Ареты IV. Великолепный внешний вид сокровищницы был тщательно изучен, но внутренние помещения и подземные камеры давно манили археологов.

Археологическая экспедиция под руководством исполнительного директора Американского центра исследований (ACOR) доктора Пирса Пола Крисмана (Pearce Paul Creasman), благодаря георадару обнаружила в начале 2024 года гробницу, но им пришлось ждать разрешения от правительства Иордании, прежде чем приступить к раскопкам в августе.

В отличие от других найденных в Петре гробниц, которые были в основном пустыми, эта была заполнена древними артефактами — среди прочего керамическая чаша в форме Грааля, следовательно, на этом месте до сих пор находятся неизвестные сокровища — и дюжиной человеческих останков, возрастом более 2 000 лет. По словам исследователей, это может быть крупнейшее обнаружение скелетов в пределах одного участка Петры.

Часто считающееся одним из чудес света, здание сокровищницы Петры стало всемирно известным после выхода в 1989 году сиквела Стивена Спилберга "Индиана Джонс и последний крестовый поход", поскольку руины набатейского царства использовались в качестве декораций для фильма.

"Погребения в этой гробнице были совершены в сидячем положении, так что кости не были перемешаны и не были потревожены, что является чрезвычайно редким явлением", — цитирует Крисмана Daily Mail.

Набатейцы — полукочевой арабский народ, чья империя на пике своего могущества охватывала территории современных Иордании, Израиля, Египта, Сирии и Саудовской Аравии. В период расцвета набатейской цивилизации, с IV века до Р. Х. по I век нашей эры, они построили столицу Петру, и в каньонах из песчаника был высечен ряд массивных зданий в эллинистическом стиле.

Петра процветала как крупный торговый центр благодаря своему стратегическому расположению на торговом пути, соединявшем Аравийский полуостров со Средиземноморьем. Считается, что в Петре проживало более 20 тысяч человек, что делало её крупным городским центром посреди пустыни.

Хотя Набатейское царство в конечном итоге перешло под контроль Рима в 106 году Р. Х., Петра оставалась важным городом до своего постепенного упадка. Люди, похороненные в этой недавно обнаруженной гробнице, возможно, жили в этот переходный период, и дальнейший анализ их останков может многое рассказать об их жизни, например, об их профессии, здоровье, рационе питания и возрасте, в котором они умерли.

фото: Kfoulk

Уточнения

Пе́тра — древний город, столица Идумеи (Эдома), позже столица Набатейского царства. Сами набатеи называли свой город Rqm (Ракму).



Набатеи (греч. Ναβαταιοι, лат. Nabataei) — полукочевой семитский народ, создавший царство на территории Идумеи и Заиорданья.





Свято́й Граа́ль — в средневековых французских легендах одно из орудий Страстей — чаша, из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя.



Доктор Ге́нри Уо́лтон (Индиа́на) Джонс-мла́дший (англ. Dr. Henry «Indiana» Jones, Jr., в годы Первой мировой войны также известен как капитан Анри Дефанс; 1 июля 1899 — не ранее 1969, по другой версии не ранее 1993) — персонаж, герой серии приключенческих фильмов, телесериала, многочисленных книг, комиксов и компьютерных игр.



Эль-Хазне (араб. الخزنة‎ Chaznat al-Firʿaun — «Сокровищница фараона») — набатейский храм эпохи эллинизма, находящийся в древнем городе Петра на территории современной Иордании. Входит в число памятников ЮНЕСКО и «Новые семь чудес света».

