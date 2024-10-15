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Ученые случайно создали настоящую "паутину" из мира Marvel

1:55
Наука

Исследователи из университета Тафтса (США) случайно создали материал, свойства которого напоминают паутину супергероя Человека-паука из комиксов Marvel. Об этом открытии в материале 56orb.

Ученые случайно создали настоящую "паутину" из мира Marvel
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kruisspin_-_European_garden_spider_-_Araneus_diadematus.jpg by Look Sharp

Это открытие произошло во время работы с фиброином — белковым раствором, который получают из коконов шелкопряда. Изначально учёные пытались создать суперклей на основе этого вещества, обладающий высокой прочностью. Однако неожиданный результат получился после того, как они использовали ацетон для очистки оборудования. Так, совершенно случайно, и появился материал, схожий с паутиной.

Обычно фиброин, взаимодействуя с органическими растворителями, за несколько часов превращается в полутвёрдый гидрогель. Но в этом случае добавление дофамина — компонента, использованного для создания клея, — вызвало моментальное затвердевание материала. В результате струя жидкого раствора превращалась в прочное волокно, которое легко прилипало к поверхности и даже поднимало лабораторный стакан.

Учёные продолжили эксперименты и добавили к фиброину хитозан — вещество, которое содержится в экзоскелетах насекомых. Это привело к невероятным результатам: прочность волокна возросла в 200 раз, а его клейкость — в 18 раз. Позже они разработали устройство, которое может "выстреливать" этой паутиной, способной прикрепляться к поверхностям и выдерживать вес, превышающий её собственный в 80 раз.

Это уникальное открытие поразило самих исследователей, и, как отмечает редакция 56orb, не менее удивительным является тот факт, что появление Человека-паука в комиксах Marvel также стало результатом случайности.

фото: Look Sharp

Уточнения

Челове́к-пау́к (англ. Spider-Man), настоящее имя Пи́тер Бе́нджамин Па́ркер (англ. Peter Benjamin Parker) — супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко.

Фиброин — фибриллярный белок, выделяемый паукообразными и некоторыми насекомыми и составляющий основу нитей паутины и коконов насекомых, в частности, шёлка тутового шелкопряда Bombyx mori.

Хитоза́н — аминополисахарид, состоящий из β-(1→4)-связанных остатков D-глюкозамина, а также N-ацетил-D-глюкозамина.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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