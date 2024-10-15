Учёные представили хлеб, который помогает при онкологических заболеваниях

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Новосибирские учёные создали хлеб, который может бороться с раковыми опухолями.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалисты проводили исследование на мышах. Животным ввели клетки карциномы Льюис, а затем разделили на 2 группы. Одну из них кормили обычным кормом, а другую — зерном с большим содержанием антоцианов. В результате учёные определили, что у мышей из второй группы опухоли были существенно меньше в размере. При этом у них снизилось количество метастазов.

"Наше исследование подтвердило, что антоцианы оказывают положительное влияние на борьбу с онкологическими процессами", — сообщила доктор биологических наук Мария Тихонова.

Антоцианы давно известны своими антиоксидантными свойствами. Они содержатся в тёмных фруктах и овощах. Например, в свёкле. Однако пшеница с этими веществами может стать более доступным и удобным источником антоцианов, пишет atas.info со ссылкой на издание "Наука в Сибири".

Уточнения

Антоцианы — окрашенные растительные гликозиды, содержащие в качестве агликона антоцианидины — замещённые 2-фенилхромены, относящиеся к флавоноидам.

