Октябрьская суперлуна: чем удивит самая близкая полная Луна в этом году

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17 октября на небе появится "Луна охотника", которая будет на 30% ярче и почти на 15% больше обычной полной Луны, находящейся на максимальном расстоянии от Земли. Луна в октябре — третья суперлуна 2024 года, взойдет в конце этой недели на закате и продержится до рассвета.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz

В этот момент она будет находиться примерно в 357 364 километрах от Земли, что является самым близким расстоянием для полной Луны в этом году, согласно данным AstroPixels.

Это делает "Луну охотника" этого года луной в перигее, известной под более употребительным названием — суперлуна. По данным Планетария Адлера, суперлуна кажется примерно на 30% ярче и на 15% больше, чем полная Луна, находящаяся в самой дальней точке своей орбиты от Земли.

Луна достигнет своего полного состояния в четверг, 17 октября, в 14:26 мск, и лучше всего её будет видно на восходе, когда она поднимется на востоке. Она будет находиться в созвездии Рыб, и будет яркой и полной не только в ночь своего пика, но и за день до и после.

Когда Луна взойдёт, она будет располагаться между Сатурном (справа вверху от Луны) и Юпитером (слева внизу, который взойдет примерно через час после Луны). Через три ночи, 20 октября, Луна взойдет вместе с Юпитером.

Наиболее известное название октябрьской полной Луны — это "Луна охотника", так как её появление когда-то было сигналом для охотников готовиться к зиме. Это название имеет англосаксонские корни, согласно Timeanddate. com. Также её называют "Луна опавших листьев" (Falling Leaves Moon) и "Кровавая Луна" (Blood Moon). Последнее название не стоит путать с полным лунным затмением, которое также называют кровавой из-за красноватого оттенка, который спутник приобретает в тени Земли.

"Луна охотника" станет первой полной Луной этой осени. Осеннее равноденствие произошло 22 сентября, вскоре после того, как 17 сентября взошла Урожайная Луна.

Следующая полная Луна появится 15 ноября. Её называют "Луной бобров" (Beaver Moon), "Ледяной Луной" (Frost Moon) или "Луной замерзания" (Freezing Moon). Она станет последней суперлуной 2024 года.

Уточнения

Планетарий и астрономический музей Адлера (англ. Adler Planetarium & Astronomy Museum) находится в г. Чикаго, штат Иллинойс. Это первый планетарий, открытый в Западном полушарии.



Суперлу́ние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.



Красная луна — обывательское название Луны во время затмения.

