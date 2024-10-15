Специалисты успешно протестировали российские микроконтроллеры на отечественной платформе

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Специалисты платформы для разработки сложных технических систем "Engee" успешно завершили тестирования микроконтроллера "МИК 32".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Таким образом, код, который сгенерировали из отечественной среды моделирования, работает на российских микроконтроллерах "МИК 32 Амур".

"Engee" может дополнить и заменить американскую платформу "MATLAB", которая около трети века являлась основным инструментом для технических вычислений в нашей стране. Система математических вычислений и динамического моделирования отечественной платформы полностью самостоятельна, но совместима с "MATLAB". Благодаря этому учёные и инженеры смогут перенести свои разработки из зарубежной системы в российскую, пишет RuNews24.ru.

Уточнения

Микроконтро́ллер — микросхема для программного управления электронными устройствами.

