Специалисты успешно протестировали российские микроконтроллеры на отечественной платформе

Специалисты платформы для разработки сложных технических систем "Engee" успешно завершили тестирования микроконтроллера "МИК 32".
Таким образом, код, который сгенерировали из отечественной среды моделирования, работает на российских микроконтроллерах "МИК 32 Амур".
"Engee" может дополнить и заменить американскую платформу "MATLAB", которая около трети века являлась основным инструментом для технических вычислений в нашей стране. Система математических вычислений и динамического моделирования отечественной платформы полностью самостоятельна, но совместима с "MATLAB". Благодаря этому учёные и инженеры смогут перенести свои разработки из зарубежной системы в российскую, пишет RuNews24.ru.
Микроконтро́ллер — микросхема для программного управления электронными устройствами.
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